Région Atsinanana – La ville de Toamasina croule sous les eaux

La région Atsinanana et surtout la capitale du premier port de Madagascar n’a pas été épargnée par les aléas des intempéries à la suite du passage du cyclone Ana.

De plus, la pluie s’est abattue durant plus de deux heures mardi dernier à Toamasina. Cela a continué dans la soirée et a alors aggravé la situation. C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Les habitants ont bu la tasse.

Le maire de la CUT, Nantenaina, est au four et au moulin depuis la fin de la semaine pour participer à l’évacuation des habitants et des eaux dans plusieurs quartiers de la ville.

Des sites d’hébergement par arrondissement étaient ouverts pour accueillir des éventuels sinistrés. Mais les gens ont refusé de quitter leur maison.

Les églises telles que FJKM, FLM et MRE, salle d’œuvre catholique ainsi que les écoles publiques dont des EPP, lycées privés et CEG, le gymnase couvert Soavita ainsi que les bureaux des fokontany et tant d’autres salles étaient mobilisés par les autorités locales.

Le quartier d’Andranomadio est le plus touché, mais également Mangarano, Barikadimy, Morarano Ambohijafy, la Gare routière à Tanambao 5.

À Ankirihiry dans la parcelle et à Mangarivotra Sud, les pompiers de la Commune Urbaine de Toamasina ont fait de leur mieux pour accélérer l’évacuation des eaux avec les motos pompes, mercredi.

Cellule de crise

Une cellule de crise est mise en place depuis le weekend dernier au niveau de la région Atsinanana.

Des moyennes et petites entreprises ont subi les affres de ce mauvais temps. L’eau était partout.

« La situation dans le reste de la ville est encore plus tragique, des centaines de personnes vivent les pieds dans l’eau depuis samedi dernier, car ils habitent dans la partie inondable de la ville, où il n’existe pas d’ouvrage d’évacuation. Des trombes d’eau s’étaient abattues sur Toamasina mardi entre 15h et 17h et cela a continué dans la soirée. Tous les quartiers ont été affectés par la montée des eaux. Toutes les routes étaient inondées. Les canaux d’évacuation des eaux pluviales de Toamasina ne fonctionnent plus comme il se doit. La Commune Urbaine de Toamasina fait de son mieux pour y remédier, en curant ce qui peut être curé selon ses moyens, et selon les possibilités, car souvent ces canaux se trouvent sous des grandes constructions, comme celle à l’ex-cinéma Rio à Bazary be, ou au-dessous de la route, au carrefour de la barrière à Anjoma », a expliqué la Directrice de la Relation Internationale au niveau de la Municipalité de Toamasina.