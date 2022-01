Reboisement Atsimo Andrefana – 50% de taux de survie

Le reboisement régional a commencé pour Atsimo Andrefana. Une superficie totale de 2800 ha est à couvrir d’acacias, de quinines et de « bonara », une espèce locale de bois. La commune d’Andranovory, district de Toliara 2, a été choisie pour le lancement officiel de la campagne de reboisement 2022.

L’année dernière, la direction régionale de l’Environnement et du développement durable (DREDD) a avancé un taux de 50% de réussite sur 2900 ha. Défaut de techniques de mise en terre et forte chaleur sont les principales raisons des 50% de perte. Des jeunes pousses de plantes et de bois sont offertes gratuitement pour inciter les habitants à planter des arbres. Il suffit d’en faire la demande auprès de la DREDD.