Entreprises citoyennes – L’aide aux sinistrés se poursuit

De nouveaux dons ont été reçus par le Ministère de l’industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) hier, suite à l’appel du Ministre Edgard Razafin­dravahy. Après le MICC, qui a fait un don de 10 000 masques de protection, le Groupe Filatex (30 sacs de riz, 10 sacs de maïs séché) et la Société Générale Trade (10 sacs de vêtements),l’aide aux sinistrés se poursuit. Hier, le Groupe CMA CGM a fait à son tour un don de 10 sacs de riz de 50 kg, 2 sacs de sucre de 50 kg et 32 barres de savon. La société Lakanjejo, quant à lui, o f f re une somme de 1 000 000 d’ariary et la société Bio octroie 100 gels désinfectants de 250ml, et 2 de 500ml, 3 purificateurs d’air, 5 packs (contenant gel, mixtures et purificateurs d’air) ainsi que 396 mixtures. Les dons ont été remis dans l’après-midi au Centre BNGRC Antanimora.