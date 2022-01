Centre-Ville de Toamasina – Des constructions illégales, sources d’inondations

Les habitants du centre-ville de Toamasina ont aussi barboté dans l’eau durant le week-end dernier. Ce n’est pas la première fois que l’eau déborde et sort de son lit.

La construction précaire et illégale sur des infrastructures de la commune est l’une des sources de ces débordements et inondations. Le manque d’entretien et des assainissements ou l’inexistence d’ouvrage d’évacuation, constitue également un des facteurs aggravant ce genre de situation.

Le symbole de la ville de Toamasina et légendaire glacier Abdallah-awad a passé un mauvais quart d’heure mardi dernier. Il était dans le pétrin, l’eau était entrée en trombe dans le salon du glacier, jusqu’à la moitié des tables. Les pâtés de maison et villas le long de cette ruelle s’étaient trouvées dans la même situation. L’eau était arrivée jusqu’aux genoux.

« Voilà à peu près presque deux ans qu’à la moindre averse, les riverains de la rue Lieutenant Hubert subissent une montée des eaux. Notre glacier se trouve dans une petite cuvette. La partie du canal qui passe non loin du glacier démarre à l’intersection entre la rue de Lattre de Tassigny et ne fonctionne plus convenablement. Un particulier a bâti des dalles en béton au-dessus du canal, près du glacier pour installer son groupe électrogène, il y a deux ans. De plus, il a construit un wc pour son employé sur une partie de la dalle. Depuis, la vie des riverains est devenue un véritable enfer. Nous avons déposé une plainte auprès de la municipalité. La mairie a ensuite adressé une lettre, sommant aux individus de démanteler très rapidement leur installation et construction illicite. Une partie seulement a été abattue. Mardi dernier, des inondations ont encore touché la bourgade et notre commerce », s’est plaint le gérant et propriétaire du Glacier, Farès Saleh Saïd.

« Après avoir constaté́ les causes de la montée des eaux dans le quartier Bazary be, la Commune Urbaine de Toamasina a procèdé à la démolition de la construction illégale empêchant l’évacuation d’eaux, depuis le 22 décembre dernier. L’obstruction des canaux constitue l’une des principales raisons de la montée des eaux dans la ville de Toamasina. Ceux qui devront procéder à des travaux de construction doivent se conformer au plan d’urbanisme. L’eau s’était retirée devant le glacier mercredi», a indiqué le Maire de la CUT, qui était venu constater le dégât.

Le canal « Ranondriana» à Bazary be, où se déverse toutes les eaux usées du centre-ville date des années 70 et n’a pas été conçu pour l’effectif de la population actuelle.