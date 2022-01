1959-2022: un avant, mais après?

«Tananarive, où la situation doit être reprise en main de toute urgence»: il en était déjà question dans le cadre du premier Plan Quinquennal de 1964-1968.

Et le document, «Dix ans d’équipement 1959-1969», établi par le Ministère de l’Équipement et des Communications d’alors, avait cerné le problème: «La Capitale, qui compte aujourd’hui environ 350.000 habitants, atteindra en 1980 une population de 600.000 âmes et tendra vers le million d’ici une trentaine d’années (NDLR: An 2000). Ce dernier chiffre constitue, pour toutes les villes du monde, un seuil impérieux au-delà duquel il devient pratiquement impossible de résoudre convenablement les problèmes posés par l’urbanisation si l’on n’a pas, déjà de longue date, mis d’abord en oeuvre une politique efficace de maîtrise de l’habitat spontané et de sauvegarde de l’emprise des grandes infrastructures (…) la situation de Tananarive est d’autant plus préoccupante que le compartimentage naturel du site, l’importance du relief dans les zones de collines et l’obligation de remblayer dans la plaine Ouest constituent autant de facteurs qui rendent techniquement difficile et très onéreux l’aménagement de la Capitale. Les symptômes alarmants constatés aujourd’hui (NDLR : 1969) dans la vie de la Cité (mauvaise circulation automobile, extension anarchique et illégale de l’habitat, etc.) deviendront dans cinq ans des contraintes particulière­ment pesantes et dans dix ans des obstacles définitivement insurmon­tables».

Tout le drame de la gestion d’Antananarivo se trouve résumé par la publication de deux photos en vis-à-vis : avant, les environs d’Anosy sous les eaux de 1959; après, les alentours d’Anosy arborant fièrement, du Sud au Nord, la Statistique, le Ministère de l’Équipement, le Palais de Justice, les Domaines, le Cadastre, le Service topographique, la Maison de la Radio, le Ministère de l’agriculture, le lycée Ampefiloha, l’Hôtel Hilton, les cités d’Ampefiloha; et vers l’Ouest, l’hôpital général (actuel HJRA), le Ministère des Affaires culturelles, le Sénat (actuel Ministère des Affaires étrangères), le Ministère de l’intérieur et le complexe scolaire. Techniciens obnubilés comme politiques sous le charme, personne n’avait tiré les leçons des inondations de 1959.

De 1959-1969, les seuls «PUDé» (plans d’urbanisme détaillés) approuvés concernaient des habitats dans la plaine Ouest, les marais du Nord et Andravoahangy; la zone administrative d’Anosy et les zones industrielles du Nord et du Nord-Ouest; ainsi que le secteur ferroviaire de Soanierana. Cinquante ans plus tard, ces zones sont au coeur des problèmes du bassin versant de l’Ikopa et de l’Imamba.

Par une cécité incroyable, le «modernisme» avait persisté dans l’erreur avec les lotissements d’Ampefiloha («un des plus importants pôles de développement de Tananarive») et des 67 ha («grande opéra­tion de synthèse avec une population de près de 20 000 habitants»). Trophées improbables des années 1966-1970, sur un ton de candeur invétérée trop entendu en ces années 2020.

Hier, c’était un million de tonnes de terre pour les remblais des 67 ha et 220 000 M3 de remblais sous le HJRA ou encore 150 000 M3 de remblais sous un projet de nouvel abattoir. Aujourd’hui, c’est 22 438 M2 de surface à remblayer pour l’usine Habibo du bypass (commune Ankaraobato) et 60 000 M2 du lac d’Imerimanjaka que fait étouffer sous les remblais la commune d’Ambohijanaka. Qui sait, combien de milliers de mètres carrés de la commune d’Alasora auraient été noyés sous d’autres millions de tonnes de terre si le projet présiden­tiel, d’une «zone administrative» projetée en juillet 2017, n’avait pas été déplacé.

En juin 2019, cette «zone administrative» d’Alasora devint le projet «Tana Masoandro» avec un remblaiement de 800 hectares à Ambohitriman­jaka: au-delà des surfaces de rizières comblées ou des tonnes de terre arrachées aux collines, une faute urbanistique majeure, basée sur une méconnaissance tout de même formidable du terrain, en venant juste mourir entre la rive gauche de l’Ikopa et la rive droite de la Sisaony. Un aménagement suicidaire qui serait aujourd’hui noyé sous les eaux réunies des deux fleuves.

Sans être architecte, ni urbaniste encore moins expert en développement urbain, j’ai une petite idée de la géographie: «Avant qu’il ne soit trop tard, et que les concepteurs aient arrêté leurs idées, il faut davantage de discussions. Sur l’opportunité de l’idée elle-même, sur l’opportunité du site choisi, sur l’opportunité de la méthode. Ma crainte, c’est qu’on refasse sur la rive gauche de l’Ikopa, et donc la rive droite de la Sisaony, ce qu’on a déjà commis sur la rive droite de l’Ikopa. Ces rocades, bypass et «autoroutes» à même le Laniera et les anciennes rizières du Betsimitatatra me semblent paradoxales tandis que l’on cherche à se ménager 15 millions de mètres cubes en bassin-tampon contre les crues et inondations. Dans une démarche «moderne», il ne me semble pas très avant-gardiste de continuer à étêter nos douze collines pour remblayer la plaine» (Ville Nouvelle, Chronique VANF 29.12.2018).

En fait de «Ville Nouvelle», on attend donc le site de TanambaoImerintsiatosika, un périmètre de reboisement manifestement oublié depuis 1951. Après les inondations de mars 1959, elles sont déjà historiques ces inondations de janvier 2022 parce qu’elles auront permis une prise de conscience enfin généralisée. Non, il ne suffit pas de remblayer la plaine en amont et prétendre dérocter Bevomanga en aval pour résoudre les problèmes du bassin versant de l’Ikopa et de ses affluents.

Le site d’Antananarivo est saturé: en ces collines historiques, qu’il faut préserver de projets délirants; et en sa plaine, qu’il faudra sans doute rendre à sa nature lacustre. Une «Ville Nouvelle» donc, en liaison avec la capitale historique, et partout ailleurs dans Madagascar plusieurs projets urbanistiques et d’aménagement pour concrétiser la décentralisation: «Tsy Antananarivo ihany i Madagasikara».