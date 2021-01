Ministère de l’élevage – Des hauts cadres remerciés

Le directeur général de l’Élevage a été remplacé par Tsiry Andriamahatola Lezoma. Son prédécesseur, Michel Anondraka, s’était surtout attelé sur le projet d’implantation de Puces électroniques sur les zébus. Cinq cent mille têtes sont prévues dans le projet qui a démarré en mai 2019 pour s’étaler encore jusqu’en 2023.

Les puces électroniques ou bolus géo-localisables permettent une géolocalisation permanente et en temps réel des zébus. Un autre système d’identification a été également mis en œuvre avec le déploiement de boucles d’oreilles à lecture électronique. Une sorte de carte d’identité individuelle des zébus. cent cinquante mille boucles d’oreilles et au moins dix mille bolus géo-localisables ont été prévus en 2020.

Le conseil des ministres d’hier a nommé un nouveau directeur administratif et financier, Hervé Patrick Radavidson. Le centre antiacridien (Ivo-toerana famomgorana ny valala eto Madagasikara) accueille également un nouveau DG en la personne de Toarson Randrianantenaina. L’entité est encore sous l’enquête judiciaire et du Bianco après le détournement d»un budget de carburant d’environ 700 millions d’ariary. D’autres malversations (vol, détournement de pièces automobiles, de groupes électrogènes, de pesticides et de cotisations sociales) sont encore approfondies en ce moment. Enfin, les directeurs régionaux ministère dans le Bongolava et Atsimo Atsinanana ont été aussi, remplacés.