Lutte contre le coronavirus – Rio Tinto QMM apporte 35 millions ariary

La compagnie minière QMM de Taolagnaro veut participer à la lutte contre la covid19. Elle veut prioriser l’éducation citoyenne pour mieux sensibiliser la popualtion.

Renforcer la communication et promouvoir l’éducation citoyenne pour lutter contre la propagation du coronavirus. Dans ce défi, Rio Tinto QMM apporte sa contribution en finançant les activités du ministère de la Communication et de la culture (MCC) à hauteur de 35 000 000 ariary. Le budget permettra de produire et de diffuser les activités médiatiques et de soutenir les actions de communication et de sensibilisation de la communauté sur l’éducation citoyenne.

Dans ce cadre, un protocole de partenariat a été signé à Taolagnaro, entre la ministre Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo et Harinesy Rajeriharindranto, directeur des Relations communautaires et du développement durable au sein de la compagnie QMM.

« Nous remercions infiniment la compagnie Rio Tinto QMM pour l’initiative de réaliser ce protocole de partenariat dans la lutte contre la Covid-19. Dans la réalisation du plan d’émergence de Madagascar, l’éducation citoyenne a été confiée par le gouvernement au MCC. Le ministère se sent donc chanceux d’obtenir ce partenariat privilégié avec Rio Tinto QMM pour réaliser ses programmes. Nous espérons que la relation entre le MCC et Rio Tinto QMM ne va pas se limiter à la lutte contre le coronavirus, mais sera élargie à d’autres activités, notamment dans l’appui aux médias locaux, formations, dotation d’équipements… Le ministère est reconnaissant de votre soutien », souligne la ministre de la Communication et de la culture. La présentation des si tes de la mine de Mandena et du Port d’Ehoala et une visite du Fasimainty Centre ont également été organisées dans le cadre de la signature de ce protocole de partenariat.