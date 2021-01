Football – Election CAF : Bataille entre quatre candidats

La FIFA vient de publier la liste des candidats qui ont reçu l’aval de sa commission de contrôle pour le prochain scrutin présidentiel de la CAF. Ils sont quatre au total.

Ahmed Yahya (Mau­ri­tanie), Augustin Senghor (Sénégal), Jacques Anouma (Côte d’Ivoire) et Patrice Motsepe (Afrique du Sud). Voilà les quatre candidats, qui ont reçu l’aval de la FIFA, pour la prochaine élection présidentielle de la Confédération Africaine de Football.

Rappelons que l’instance internationale a exigé que chaque dossier soit examiné par sa commission de contrôle, avant validation. « La commission de gouvernance de la CAF devra soumettre à la commission de contrôle de la FIFA les candidatures reçues pour le poste de président de la CAF, étant entendu que le président de la CAF a vocation à devenir le vice-président de la FIFA », pouvait-on lire dans un communiqué paru au début du mois.

Le scrutin est fixé pour le vendredi 12 mars. La ville de Rabat, au Maroc, en sera l’hôte. Patrice Motsepe espère certainement compter sur le soutien de la Cosafa, qui compte quatorze membres. Concernant Ahmad Yahya, Augustin Senghor et Jacques Anouma, ils viennent tous de la région occidentale du continent. La bataille s’annonce rude au sein de l’UFOA, qui représente seize voix.

Relations

D’autres paramètres entreront certainement en jeu, pour la réussite de la campagne électorale et des lobbyings. Toutefois, les relations avec la FIFA demeurent l’une des meilleures cartes. La maison mère ne se prononce jamais explicitement pour un candidat ou un autre. Cependant, être apprécié à Zurich et entretenir des liens étroits avec les dirigeants de l’instance internationale vaudra certainement son pesant d’or.

Finalement, seul Ahmad manquera à l’appel. Et ce, en raison de sa suspension de cinq ans infligée par l’entité mère. Il est donc inéligible. Pour de nombreux observateurs, le schéma se précise de plus en plus. Comme quoi l’ensemble des démarches entamées et les décisions prises dernièrement visaient à évincer Ahmad de la course, alors que la majorité des présidents de fédérations du continent s’était prononcée en sa faveur pour un deuxième mandat.

La CAF compte cinquante quatre fédérations au total. La dernière élection en date remonte à mars 2017, à AddisAbeba (Éthiopie). À l’époque, Ahmad avait battu le Came­rounais Issa Hayatou après avoir engrangé trente quatre votes.