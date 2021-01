Assainissement – Redynamisation des RF2 au niveau des fokontany

Les structures du RF2 ou « Rafitra Fikojana Rano sy Fahadiovana » seront redynamisées auprès des cent-quatre-vingt-douze fokontany de la capitale. C’est ce qui a été annoncé par la CUA. L’organisme participe activement à l’assainissement et au ramassage d’ordures auprès de chaque fokontany. Mais la structure a été suspendue dans plusieurs fokontany de la capitale, depuis près de quatre ans, pour certains. Ce qui a eu pour conséquence une désorganisation surtout en matière de collecte d’ordures et d’hygiène.

La structure prend en charge la collecte des ordures, le nettoyage des ruelles, le curage des canaux d’évacuation. Mise en place par l’ancien Président de la Délégation Spéciale d’Antananarivo (PDS) Edgard Razafindravahy, il s’agit d’une structure communautaire locale de gestion intégrée en eau et assainissement. Leur effectivité est observée dans quatre-vingt-douze fokontany sur cent quatre-vingt-douze. Dans le fokontany Andavamamba Anatihazo, la structure RF2 a arrêté ses activités depuis 2017, année où les ordures s’amoncellent à chaque coin de rue. « Il est indispensable de pouvoir réintégrer cette structure au sein de notre fokontany, les ordures pullulent et c’est préoccupant, en cette période de pandémie », témoigne Hanta, une habitante d’Andavamamba Anatihazo. Une dizaine d’agents de terrain va être mobilisée dans les plus brefs délais.

Bénéfices

Le fokontany Anatihazo Isotry, quant à lui, tire avantage de cette structure surtout en matière d’assainissement. De même que le fokontany Anjanahary où la structure est opérationnelle. « La RF2 assure principalement le nettoyage au niveau de chaque fokontany. Elle a un rôle prépondérant surtout qu’au niveau de notre fokontany, près de deux régisseurs, six agents de terrain participent activement à tous les travaux de nettoyage. Bien que la structure soit indépendante, nous assurons le contrôle de tous ses services au sein de chaque fokontany », indique le président du fokontany Anjanahary IIN. Les RF2 sont financés par des cotisations des habitants de chaque fokontany. La Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) compte contrôler de près cette redynamisation.