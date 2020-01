Vakinankaratra – Une concertation pour développer le football

Participation des citoyens au développement du football. C’est l’objectif de la Fédération Malgache du Football qui, après avoir effectué le tour des six chefs-lieux de province, a organisé la septième concertation sur le développement de cette discipline dans la capitale de la région Vakinankaratra, Antsirabe. Elle vise aussi à améliorer les méthodes de travail et les efforts déployés afin de préserver l’image du football malgache qui connaît, depuis l’année dernière, la considération internationale.

Cette concertation s’est tenue à la demande de la ligue du Vakinankaratra. Demande agréée car celle-ci a accompli une progression remarquable au niveau technique et la réhabilitation de l’image du football depuis deux ans. D’autant qu’Antsirabe est la deuxième grande ville du pays et qu’elle est riche en matière de ressources humaines.

Tous les acteurs du foot tels les joueurs, représentants de clubs et écoles de foot, adeptes et autres ont participé à cette rencontre durant laquelle la prise de parole pour exposer les points de vue était libre. Outre la gestion de l’équipe nationale actuelle, la préparation de la relève (sélection des joueurs, élévation du niveau technique) et la gestion du public étaient au menu de cette concertation.

À ces sept rencontres provinciales succèdera une concertation nationale qui réunira les représentants des provinces et ligues et de laquelle sortira une feuille de route sur le développement du football malgache.