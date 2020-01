CCESCA Antanimena – Nate Tex chante l’amour avec « Zara-kanto »

Nate Tex continue à émerveiller le public de ses ballades romantiques. Fervent promoteur de l’amour, il nous revient plus énergique que jamais.

Fort d’une passion pour la scène et l’art, Nantenaina Zonirina Ratsiandavana ou Nate Tex de son nom de scène déchaîne la passion du public. Ce jeune chanteur d’ores et déjà adoubé par ses pairs pour son dynamisme et son amour pour la musique, s’affirme comme un véritable show-man à chacune de ses apparitions. Se plaisant continuellement à jouer de la proximité avec ses fans et le public, Nate Tex conquiert, pas à pas, la scène nationale par son charisme ainsi que l’expérience qu’il a acquis dans le milieu du théâtre. À la fois taquin, mais se découvrant tout aussi bien comme romantique une fois sur scène, à l’image de ses illustres aînés Henri Ratsimbazafy et Rija Ramanantoanina, le jeune Nate Tex illustre une nouvelle génération prometteuse.

C’est notamment là où ses prédécesseurs ont brillé avant lui, au CCESCA Antanimena, qu’il continue à valoriser pleinement son talent. Ce 16 février à 15h, dans le cadre de la célébration de la Saint Valentin, on le retrouvera ainsi à nouveau entre ces murs pour procéder à son « Zara-kanto », mais surtout pour y honorer l’amour dans toute sa splendeur. « Comme toujours, je serai plus que ravi de communier avec le public, mais surtout de partager ma musique avec tous ceux qui se joindront à nous. Le tout en scandant la poésie de l’amour », confie Nate Tex.

Ce concert entre dans le cadre de la promotion de son album intitulé « Zara-kanto », mais aussi de revisiter une nouvelle fois son répertoire teinté de romantisme.

De belles surprises

Conquérant un public de tous âges et de tous horizons, c’est avec une grande fierté qu’il s’apprête à reconquérir à lui tout seul la scène du CCESCA Antanimena. Avec Mi’Ritsoka Productions à l’organisation, les retrouvailles entre Nate Tex et ses inconditionnels promettent d’être haut en couleurs. Prenant des allures de « music-hall », puisqu’il adore se mettre en scène d’une manière quasi-théâtrale, tout en s’amusant avec le public.

En outre, il nous réserve de belles surprises pour ce retour au CCESCA Antanimena, entre autres, à travers la présentation de son nouveau single intitulé « Voninkazo mifoha » qui envoûte, depuis une bonne semaine maintenant, les mélomanes. Une composition inédite qui jongle comme toujours entre douceur, poésie et rythmes entrainants, de quoi nous rappeler des mélanges jazzy et traditionnels qu’on reconnaît à certains groupes de gospel. Il se plaira également à mettre en scène ses tubes les plus reconnus comme « Tsara tso-drano », « M’fly away », « Pejy faharoa » ou encore « Mahatalanjona ». Soyez au rendez-vous.