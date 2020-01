Accident à Manapatanana – Un mort et quatre blessés graves

Ahurissant et dramatique accident de la circulation, samedi vers 2 heures du matin, sur la route de Manapatanana, au PK 4 de la RN 52 vers Amborovy. Un taxi-brousse de marque Sprinter, de la coopérative nationale Kofmad, a roulé à tombeaux ouverts sur cette nationale. À son bord, six passagers qui revenaient d’une soirée, semble-t-il. L’accident a tué un homme et fait quatre blessés dont une femme dans un état critique. Ces derniers ont été évacués à l’hôpital d’Androva.

Selon un témoin oculaire, « deux voitures de marque Sprinter en provenance d’Amborovy ont fait la course. Alors qu’ils roulaient à une vitesse folle, l’un des véhicules a dépassé l’autre, mais a effectué une sortie de route mortelle ».

Il a fait un tête-à-queue avant de heurter violemment la clôture en béton d’une société, près de l’abattoir privé à Manapatanana, et d’atterrir à un mètre de ce mur. La victime a été projetée à l’extérieur, la tête éclatée. Du jamais vu.

« La voiture a volé vu son état et sa position », a expliqué un gendarme, sur place samedi lors de la constatation des dégâts.