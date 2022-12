TENNIS- CHAMPIONNAT D’AFRIQUE AUSTRALE – Six raquettes malgaches à l’assaut de Zimbabwe

La Grande ile mise sur les six meilleures jeunes raquettes du moment pour participer au championnat d’Afrique australe par équipe et en individuel, qui se déroulera à Harare au Zimbabwe, du 6 au 16 janvier. Après avoir brillé au dernier championnat de Madagascar qui s’est joué à Antsirabe, début décembre, et qualifiés d’office après les critères imposés par la CAT et l’ITF, les six représentants de la Grande île auront la forte chance de figurer dans le dernier carré pour bousculer les Sud-Africains largement favoris sur le papier. Madagascar sera représenté dans deux catégories, celle des U14 et celle des U16. Dans la catégorie des U14 garçons, Mahery Raoily, Mirija Andriantefihasina et Jessé Napoke Hangah seront les porte-fanions de Madagascar. Ce dernier, après avoir gagné le titre de vice-champion de Madagascar à Antsirabe, entamera pour la première fois sa première sortie africaine. Joueur de tennis issu de Toliara, il aura l’occasion d’acquérir une nouvelle expérience et de mieux affuter ses armes au Zimbabwe. Mahery Raoily entamera sa troisième sortie en Afrique, tandis que Mirija Andriantefihasina

entrera dans sa quatrième sortie africaine. Avec les expériences de Mahery et Mirija, lors du dernier circuit ITF U14 joué au COT d’Ilafy au mois d’octobre, les raquettes malgaches auront la forte chance de briguer le titre final.

Dans la catégorie des U16 filles, Madagascar sera représenté par ses trois meilleures raquettes en la personne de Mitia Voavy Andraina, Iriela Rajaobelina et Mirindra Razafinarivo. Lucas Raoily, membre de la fédération malgache du tennis, fait remarquer que « Madagascar a choisi ses six meilleures raquettes car elles sont bien affutées pour bousculer toutes les concurrences et finiront en haut du tableau si tout se passe bien ».

Trio de choc

Le trio féminin qui représentera Madagascar est formé des meilleures joueuses malgaches de l’heure. Le 12 novembre, Mitia Voavy Andraina a remporté son premier titre sur le circuit ITF World tour junior, Grade 4 de Nairobi au Kenya. Auréo­lée par ce titre, il est logique de penser qu’elle figure dans la liste. Mirindra Razafinarivo a fait parler d’elle lors du circuit ITF U14 joué au COT d’Ilafy au mois d’octobre, où elle a remporté le titre. Quant à Iriela Rajaobelina, elle est la plus expérimentée des trois filles. Elle a déjà remporté des titres individuels et par équipe sur le circuit ITF. Avec ce trio de choc féminin, Madagascar aura la forte chance de remporter le titre final. Cinq pays seront au rendez-vous à ce championnat d’Afrique australe à savoir l’Afrique du Sud, le Botswana, Madagascar, la Namibie et le Zimbabwe évidemment. Ce pays s’est vu accorder l’opportunité d’accueillir l’édition 2023 des Championnats d’Afrique juniors de tennis, prévus du 6 au 16 janvier 2023. « Pour le Zimbabwe, c’est un honneur d’avoir une telle opportunité car cela donne à nos joueurs la possibilité de concourir sans avoir à supporter les frais de déplacement. Tennis Zimbabwe est en cours de restructuration, héberger ce championnat, est donc une étape importante pour nous », confie Tarwirwa Chikunichawa, l’un des organisateur de ce championnat d’Afrique australe.