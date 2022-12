RISQUE D’ÉBOULEMENT – Des habitants restent sur les zones à risque

Malgré la menace d’éboulement et de glissement de terrain qui plane dans plusieurs quartiers d’Antananarivo-ville, les personnes exposées au danger ne bougent pas. Les sites d’hébergement destinés à accueillir les habitants de la colline de Manjakamiadana étaient encore vides, hier. « Personne n’a quitté sa maison, pour le moment. Par ailleurs, nous n’avons pas encore été informés sur l’emplacement des sites qui vont accueillir les sinistrés », indique un responsable du fokontany de Manjakamiadana. Une source auprès du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) note que sept sites ont été préparés pour accueillir les sinistrés de la colline de Manjaka-miadana, à savoir, l’Institut national de formation professionnelle à Mahamasina, le gymnase à Mahamasina, et des écoles primaires publiques (EPP) sur cette colline sacrée. Ce technicien rappelle que les personnes qui vivent dans les zones rouges doivent quitter les lieux, dans le plus bref délai, pour éviter des accidents. Le BNGRC rappelle que près de quinze personnes ont succombé suite à l’éboulement ou au glissement de terrain, dans les zones à risque, depuis les premiers accidents, en 2015.