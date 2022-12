RECOUVREMENT FISCAL – La commune rurale d’Anjiajia est la meilleure

La commune rurale d’Anjiajia, dans le district d’Ambato-Boeny, dirigée par le Dr Florence Razafiarivony et son équipe, est élue comme étant la meilleure commune. Elle a respecté et mis en œuvre le décret du gouvernement régional concernant le paiement des ristournes. Elle s’est acquittée entièrement des taxes, dont 35% ont été versés dans les caisses de la région via la Trésorerie. Les 65% qui restent, part de la municipalité, ont été aussi liquidés. La cérémonie de la remise du trophée s’est déroulée le 21 décembre, au bloc administratif à Ampisikina. « Nous avons accompli de gros efforts. Le but fixé par la région nous a poussés à être les meilleurs. La Région a été derrière nous. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à réclamer les ristournes, y compris la Police. L’objectif est de devenir une commune financièrement autonome, afin que le district d’Ambato-Boeny et la région Boeny puissent en être fiers », déclare le maire.