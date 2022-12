RECHERCHE – Zarahay soutient les jeunes scientifiques

Zarahay Workshop Series sera composé de séries d’ateliers dédiés aux étudiants universitaires et les jeunes scientifiques malgaches dans le domaine du STEMM ( Sciences, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine). Il s’agit d’outiller les jeunes universitaires et les scientifiques en début de carrière et dans le but d’un transfert de compétences dans le domaine des STEMM. “Nous constatons qu’il y un gap en termes de transfert d’information entre les scientifiques en général et les simples citoyens. Aussi, peu d’élèves choisissent les matières scientifiques même s’il y a beaucoup d’associations et de clubs scientifiques”, indique Andoniaina Rajaonarivelo, organisateur du Zarahay. L’idée de Zarahay est de pouvoir rassembler les jeunes scientifiques et les chercheurs à travers des thématiques précises.“ Il y aura l’élaboration d’un projet de recherche et la gestion de projet de recherche scientifique. Une présentation orale sera organisée afin que ces jeunes puissent bien présenter leur projet devant les communautés scientifiques. Les participants pourront se présenter à un concours de la meilleure affiche et la meilleure présentation”, enchaîne l’organisateur. Les organisateurs seront composés d’enseignants chercheurs venant de l’Université d’Antananarivo et de l’Université de Berkeley. Les inscriptions ont été clôturées le 20 décembre. Les candidatures retenues seront annoncées en janvier 2023. Zarahay sera organisé à partir du mois de février de l’année prochaine.