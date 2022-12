PERSPECTIVE EN 2023 – Une lueur d’espoir pour les artistes malgaches

Un grand challenge attend les artistes malgaches dans l’année 2023. Plusieurs d’entre eux iront concourir à l’international dès le mois de janvier.

Des titres à gagner. Des étoiles montantes disputeront des championnats de haut niveau dès le début de l’année. Sous le coaching de Chef Lalaina Ravelomanana, les deux as de la cuisine telles que Fenosoa Rahajamalala et Bodo­sahondra Rakotovao s’envoleront au Sirha Lyon pour la finale de la Coupe du monde des traiteurs qui aura lieu à partir du 17 au 19 janvier 2023. Antsaly Rajoelina est optimiste pour le concours international de beauté «Miss monde 2023» et n’attend plus que le feu vert du début dans les trois premiers mois de l’année. Quant à Abdoulanlim Abdillah dit Hichim, il défendra la couleur de l’île rouge pour la Coupe du monde de Slam à Paris au mois de mai. Selon Hichim, le Slameur, c’est une immense fierté de représenter le pays à l’international. «Il faut juste assurer pour ne pas être le seul à l’avoir, cette fierté. Il s’agit d’une compétition internationale où l’on aura un public qu’on ne connaît pas, à qui l’on va parler dans une langue qu’ils ne connaissent pas. Cela fait appel à pas mal de défis, qu’il suffit de relever. En ce moment, je suis en train de puiser tout en moi, mais genre vraiment tout au fond de moi, pour que cela donne quelque chose» affirme-t-il. À part ces jeunes artistes, le groupe de danseurs «Moustik Crew» représentera aussi la Grande île pour le concours international Battle of the year.

De grandes affiches

Les organisateurs événementiels, les centres culturels ainsi que d’autres artistes locaux prévoient aussi des événements alléchants pour le public. Le chanteur du «Vazo miteny» Samoëla commencera la saison par un grand concert sur terrain de foot de l’ESCA Antanimena puis il continuera sa tournée vers le Sud de Madagascar pour la promotion de son album «Bandy Rangahy». L’Alliance Française concocte un Duo d’enfer avec Mirado et Reko le 2 janvier en l’honneur de son 75è anniversaire. Selon Mandresy, le responsable de l’organisateur événementiel Baobab ProG, un hommage à Dadah Rabel est envisagé mais la date n’est pas encore fixée. Aussi, un live streaming se tiendra avec Vetsonkira, Ifanihy, Telo Fangady et Shyn. L’année commencera fort avec l’arrivée de Tayc au Pays le 10 mars 2023.