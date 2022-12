MAHAJANGA – Somapêche au chevet des femmes artisanes

Chaque année, la société (Société Malagasy De Pêcherie) Somapêche de Mahajanga remet des vivres aux enfants démunis de Mangarivotra à la veille de la fête de Noël. Cette année, ce sont les 185 femmes membres, du centre régional de l’Artisanat malagasy ou CERAM à Mahajanga, qui ont bénéficié de l’aide de la société. Le don était composé d’un litre d’huile, de 5kg de riz ainsi que de savons de ménage, des masques de protection faciale. La cérémonie officielle de remise s’est déroulée jeudi dernier au siège du centre Ceram, en présence du directeur régional de l’artisanat et des métiers Boeny, Jean-Christophe Rasoloniaina, et des responsables de Somapêche. « Cette action entre dans le cadre du partenariat public privé. Les femmes artisanes méritent aussi d’être soutenues. La Somapêche a beaucoup contribué pour le développement de la région », a déclaré le directeur régional. « La société est la dernière qui existe à Mahajanga et elle fait vivre des milliers de famille. Les autres telles que la Sotema, Fitim, Hasyma, ont toutes disparu. Cette année, nous avons décidé d’aider les femmes artisanes, face à la difficulté et l’inflation », a expliqué Tahiry Rajoelina, responsable de la société.