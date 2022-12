JUDO – CHAMPIONNAT DE MADAGASCAR – Bouquet final de la saison

Dernière activité. La Fédération malgache de judo organisera les mercredi 28 et jeudi 29 décembre les championnats de Madagas­car toutes catégories, au gymnase couvert d’Ankoron- drano. Ce sera la quatrième compétition d’envergure nationale de la saison, organisée par la Fédération après la coupe de Madagascar, le tournoi de la Toussaint au début de novembre et le Tournoi international de Madagascar, fin novembre. L’objectif est, pour les dirigeants de l’instance nationale, de multiplier les compétitions avant d’abriter les prochains Jeux des Iles de l’océan Indien en 2023. Lors du tournoi international il y a un mois, Mada­gascar a dominé La Réunion en engrangeant douze médailles d’or sur les quinze en jeu. Deux catégories, en l’occurrence les séniors et les minimes, entreront en lice la première journée du mercredi. Le tour des cadets et des juniors aura lieu le jeudi 29 décembre. Comme les autres disciplines concernées par les Jeux des Iles, la Fédération se focalisera au début de l’année prochaine à la préparation des présélectionnés. À huit mois des Jeux, le coup d’envoi du regroupement est déjà assez tard par rapport à celle des autres iles de la région et par rapport aux précédentes éditions des Jeux à domicile, ou dans les autres iles voisines.