INONDATIONS À AMBOHIMANGAKELY – Des ménages échappent à la noyade

Un quartier à Ambohimangakely a été inondé, dans la nuit du dimanche. L’évacuation d’eau y est bouchée par des constructions.

Sauve-qui-peut. Des habitants vivant le long d’un canal d’évacuation d’eau à Ikianja Ambohimangakely ont échappé de justesse à la noyade, dans la nuit du 25 décembre. « L’eau a commencé à monter vers 19 heures. En l’espace de 10 minutes, le niveau de l’eau a atteint près d’un mètre cinquante. Heureusement que ces maisons ont des étages, et que nous avons pu y accéder, à temps, autrement, nous y avons laissé nos vies », témoigne une mère de famille, encore traumatisée par les scènes apocalyptiques survenues dans la soirée de Noël, et auxquelles elle a survécu, hier. Pendant ces crues d’eau, les appels au secours ont retenti. « Nous n’avons pu rien faire pour ceux qui ont appelé les secours, car la vitesse de l’écoulement d’eau a été trop forte.», rajoute cette femme. Ceux qui n’ont pas pu monter à l’étage, se sont accrochés à des poteaux fixés au sol, pour éviter d’être emportés par l’eau.

Si les vies ont été épargnées, ces crues ont laissé des dégâts matériels importants chez une dizaine de ménages à Ambodiriana Ikianja Ambohimangakely. Voahangy Rabarisoa, fabricante de meubles, estime à au moins 400 000 ariary, sa perte. « L’eau a troué notre mur, une machine qui sert à fabriquer des meubles a été détruite. », regrette-t-elle.

Mesure urgente

L’eau boueuse a envahi les maisons. Tous les appareils et les meubles qui s’y trouvaient ont flotté dans l’eau. « Mes ustensiles de cuisine et mes appareils électroménagers sont endommagés. Ma voiture a été submergée par l’eau, je ne sais pas si elle fonctionne encore. Ce qui m’attriste le plus, ce sont les cahiers de mes enfants. Tout a été détruit, malheureusement », déplore Holy Ramialimanana, tout en enlevant la boue sur ses appareils électroménagers. Les ménages touchés par cette catastrophe ont passé leur journée à nettoyer les appareils qui étaient encore récupérables. Pour certains, c’est plus qu’une perte matérielle. Ce qu’ils ont fondé pendant plusieurs années, leurs vieux souvenirs ont été détruits par ces inondations.

Ils appellent à des mesures fortes, pour éviter que cette catastrophe ne se reproduise. « Ce canal d’évacuation est obstrué, car il y a des constructions au-dessus. Les propriétaires de ces constructions ont rétréci ce canal. Des moellons sur ces fondations se sont effondrés et ont bouché l’évacuation de l’eau, par ailleurs.», indiquent des habitants, pour expliquer le refoulement d’eau qui a causé ce catastrophe. Ce n’est pas la première fois que ce secteur est touché par les inondations, mais, le niveau de l’eau ne serait jamais monté aussi haut. La commune rurale d’Ambohimangakely a autorisé une mesure urgente pour déboucher le canal. Les victimes demandent des travaux plus grands qui permettront d’élargir les canaux.