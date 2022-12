INFRASTRUCTURE – La menace d’affaissement sur la rocade d’Iarivo persiste

La rocade d’Iarivo peut encore s’affaisser. « Comme nous avons fondé cette route sur un marécage, il y a un risque que la fondation s’affaisse. C’est seulement, deux ans et demi après la fin des travaux que le sol se stabilisera », indique le directeur de l’Audit interne auprès du ministère des Travaux publics, Berthin Rafaralahy, hier, dans le cadre de l’annonce du résultat du concours Fokontany vert, qui a eu pour cible les onze fokontany traversés par la rocade. La circulation sur cette route qui relie Amoron’Akona à Andranobevava a été perturbée au début de ce mois, suite à des travaux d’entretien, car un tronçon de la route s’est affaissé. « Le tassement différentiel était minime, par rapport à nos prévisions. Nous avons estimé qu’il va mesurer un à deux mètres, finalement, il n’a mesuré que trente à quarante centimètres », enchaîne Berthin Rafaralahy. Il précise que cet affaissement va baisser, au fil du temps. « Une fois le remblai, bien comprimé, le risque d’affaissement diminue. Par ailleurs, les fokontany ont été encouragés à améliorer l’environnement, au bord de cette route, en y plantant des arbres qui sont nécessaires dans la lutte contre l’érosion », rajoute cette source. Les travaux d’entretien se poursuivront. « Le coût des travaux d’entretien de cette rocade sera inclus dans le budget de l’État. », indique Zaka Rabearimanana Andriamaha-faly, directeur général de l’Aménagement du territoire et de l’équipement. Les quatre fokontany les plus méritants, dans ce concours de reverdissement du bord de la rocade, à savoir, Amoron’ Akona, Soamanan-drariny, Ambohimahitsy et Amboditsiry, ont été récompensés avec du matériel informatique et des fournitures de bureau.