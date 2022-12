HUMOUR – «Comedy hours», un dernier dernier show avec Raytra Belaw’yck.

Un après-midi d’enjouement. Raytra Belaw’yck et ses amis stand uppers clôtureront cette année par le spectacle humoristique sous le thème de « Vénère » à « l’hostel » Madagascar Underground Antsahavola, ce samedi 31 décembre à 16h. Durant sa prestation, Raitra Belaw’yck abordera tous les sujets coléreux à Madagascar d’une manière amusante. Les embouteillages, la façon d’éduquer, l’ethnie, le conflit entre les enfants et ses parents, le make-up et le mariage seront évoqués dans le thème «Vénère». «Je suis plutôt spécialisé en humour noir, qui se concentre sur les sujets peu entendus dans le domaine de l’humour. Pour ce dernier show, toutes les choses déplaisantes qui se passent dans le Pays seront exposés sur une même scène. En ce moment, je suis en train de préparer les textes.» affirme Raytra Belaw’yck, stand uppers. Selon Randriamialijaona Aina Voary, gérante et propriétaire de Madagascar underground, « Comedy hours » est une scène ouverte humoristique dédié aux stand-uppers malgaches tous les derniers samedi du mois. «C’est la première fois que l’événement a un thème spécifique » ajoute-t-elle. D’autres stand-uppers comme Mamy Ralijaona, Claudio, Orima et Sarobidy animeront la première partie. Le spectacle durera environ 2 ou 3 heures.