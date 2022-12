GESTION DE DÉCHETS PLASTIQUES – Des bacs à collecte remis à sept écoles primaires publiques

Les élèves des EPP d’Andraharo, Anosisoa, Analamahitsy Cité, Andravoahangy, Analakely, Anosipatrana et Ambohipo ont bénéficié de bacs à collecte dans le cadre du projet Kopakelatra la semaine dernière. Les bénéficiaires ont découvert pour la première fois le projet Kopakelatra. Le but principal est de les initier dès leurs jeunes âges à adopter un geste simple au profit de leur environnement. Des représentants des collaborateurs de la STAR ont dédié deux jours pour leur apprendre l’usage du bac à collecte. Kopakelatra se décrit comme un projet RSE où toutes les bouteilles en plastique, sans distinction de marque seront après, traitées, broyées et recyclées pour faire de nouveaux articles. L’objectif commun de préserver la propreté de l’environnement et d’éduquer les jeunes citoyens. En collaboration avec la Commune Urbaine d’Antananarivo, Kopakelatra se déploie dans les Écoles Primaires Publiques de la capitale ; la STAR déploie son projet environnemental Kopakelatra sur les six arrondissements de la ville. La collaboration de Kopakelatra avec ces EPP continuera pour l’année à venir. Chacune de ces écoles jouira également d’un soutien matériel suivant la quantité de bouteilles en plastique collectées. Durant ces deux jours, les 4 250 élèves de ces six EPP ont également bénéficié d’une distribution de goûters. Actuellement, soixante-huit bacs à collecte sont disponibles sur la capitale avec pour objectif de s’étendre sur toutes les EPP de Tanà mais également en province.