COMMERCE ET CONSOMMATION – Des marchandises périmées détruites

Des descentes qui portent leurs fruits. Depuis la mi-décembre, la direction régionale de l’Industrialisation et du commerce de Boeny, dirigée par Lambo Mbolanirina Nadia, a procédé à une opération de contrôle dans les magasins de gros, les sociétés de grande distribution, les boutiques des stations- services ainsi que chez les détaillants et marchés qui couvrent les différents districts de la région Boeny. Quelques tonnes de marchandises ont été ainsi saisies à Mahajanga. Elles comportent des produits cosmétiques, des boissons et jus en plastique de marque Star, des biscuits, des savons, des boîtes de cacao en poudre importées et tant d’autres produits périmés. Les dates exactes de péremption surtout pour les boissons gazeuses n’étaient pas bien mises en évidence. Elles ont été toutes détruites et brûlées hors de la ville de Mahajanga et loin des regards, jeudi, pour éviter qu’elles soient de nouveau revendues sur les marchés. « L’action a été menée depuis la moitié du mois de décembre. Les contrôles ont eu lieu également dans d’autres districts comme Mahajanga II à Ambovoramanesy, à Marovoay et à Ambondromamy », déclare le directeur. Des contrôles de balances commerciales, d’instruments de mesure et de pesée des marchandises surtout des produits de premières nécessités et de la viande, ont été également effectués. Dans les grandes distributions ou grandes surfaces, des produits sur les étalages ont été encore constatés, une journée avant la date de péremption. D’autres les mettent encore en vente dans leurs vitrines le jour même de l’expiration du produit.