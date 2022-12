CENTRE DE SURVEILLANCE DE PÊCHE – Soixante nouveaux surveillants et inspecteurs

Le ministre de la Pêche et de l’économie bleue, Paubert Mahatante, a assisté à la cérémonie officielle qui a clôturé la formation sur la surveillance de pêche, vendredi à l’hôtel Le Baobab Tree à Mangarivotra. Sur les soixante participants, vingt dont quatre femmes ont été formés pour être observateurs de pêche. Les quarante autres, dont huit femmes, sont des inspecteurs de pêche. La formation, dispensée par le Centre de surveillance de pêche et qui a débuté le 12 décembre, a duré deux semaines. La visite des bateaux et des vedettes rapides de surveillance de pêche, « Antsanta » et « Telonify » a achevé la cérémonie de clôture de formation.