BILAN DE NOËL – Cinquante-quatre personnes arrêtées

Comme promis, les forces de l’ordre ont travaillé d’arrache-pied pour que les chrétiens célèbrent en paix la Nativité. Ayant joué les trouble-fêtes, cinquante-quatre présumés malfaiteurs se sont faits cueillir par les policiers au cours de la nuit de samedi à Noël, à Antananarivo. Sur les cinquante-quatre captifs, quatre ont été appréhendés par la compagnie urbaine d’intervention (CUI) pour vol à main armée. Un autre, muni de couteau, a commis un vol avec violence. Deux ont été surpris en pleine effraction. Onze sont des détrousseurs. Neuf ont perpétré des vols simples et sept des larcins. Deux ont été interpellés pour vente et consommation de stupéfiant et un pour vol de moto. Quatre ont été interceptés en état d’ivresse sur la voie publique. Les treize derniers ont dû être mis en examen pour leurs gestes suspects. La brigade des accidents a pour sa part enregistré neuf drames routiers sur la ville. Ils comprennent quatre accidents corporels, un mortel et quatre matériels. Trois de ces derniers ont été causés par l’alcool au volant. La police, la gendarmerie et l’armée malagasy continueront à renforcer la sécurisation sur tout le territoire pour la Saint-Sylvestre et le Nouvel An.