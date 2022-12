BASKETBALL – RECONNAISSANCE – La ville d’Ambilobe rendra hommage à Elly Randriamampionona

En reconnaissance et en remerciement des exploits réalisés par Elly Randria­mampionona, joueur de basketball au sein du club du GNBC et renfort du Cospn à la dernière compétition élite 16 qui s’est joué en Afrique du Sud, la ville d’Ambilobe rendra hommage ce 29 décembre à son fils, héros du dernier cham-pionnat d’Afrique de basketball 3×3 en remportant le titre de champion d’Afrique et en gagnant la qualification à la Coupe du monde en 2023. Carnaval et fête seront organisés durant cette journée en son honneur.