ANTSIRANANA – Noël sous la pluie et privé d’électricité

Dans la capitale du Nord, le weekend de Noël a été bien morose cette année. Le temps n’a vraiment pas été de circonstance alternant entre éclaircies, averses et coups de tonnerre.

La météo a été assez irrégulière tout au long de deux jours de Noël, cette année. Hélas le temps s’est dégradé le 24 décembre, avec l’apparition d’une perturbation qui a généré des épisodes de pluie durant l’après-midi. Ces précipitations ont causé des crues soudaines et des accumulations d’eau sur les routes. Elles ont gâché le réveillon de la fête de la Nativité car l’abondance des précipitations a provoqué des crues et de la boue. C’est une occasion pour les commerçants, qui n’ont pas faits un bon chiffre d’affaires, de faire sortir les parapluies et les imperméables.

Puis, dès 6 heures du matin, le dimanche, la Jirama a fait encore des désastres car tous les édifices religieux de la ville ont été privés d’électricité au moment des célébrations cultuelles. L’électricité n’est revenue que vers 10 heures. D’autres églises ont allumé leurs groupes électrogènes pour faire fonctionner les instruments de musique et les ventilateurs. Elles ont été obligées de changer leurs programmes initiaux. Tandis que d’autres se sont contentées de simples guitares sèches et de djembé. La coupure du courant n’a pas découragé petits et grands venus très nombreux célébrer Noël, comme chaque année. Néanmoins, l’affluence n’a pas été comme tous les ans.

Des déçus

La perturbation a continué le dimanche, les pluies ont repris vers 12h30 pour se terminer vers 16 heures. Et la journée s’est déroulée dans la grisaille et sous des pluies orageuses.

Les rues et les places de la ville ont été désertées par la population. Les «morengy» et autres manifestations n’ont pas eu le succès escompté. La pluie n’a pas cessé de tomber, les marchands de la rue pourtant bien abrités sous les vérandas ont été bien déçus. Il en a été de même pour les photographes et les Pères Noël qui ont mouillé leurs costumes sous une pluie battante . Bref, tous se sont plaints de la rareté des clients. Apres la pluie, le beau temps est revenu et c’est à partir de 17 heures que des enfants émerveillés, accompagnés de leurs parents, ont afflué sur la Place Foch, devant l’Hôtel de Ville. Les photos avec le Père Noël reste toujours un bon souvenir. D’autres groupes qui en ont les moyens, se sont retrouvés sur les vérandas des temples de la gastronomie de la ville pour boire et manger de la pizza. « Certes, Noël est une occasion qui s’offre une seule fois l’an, mais la pluie est aussi une bénédiction divine, mon jardin l’a beaucoup appréciée. Cette fois, j’ai fêté avec mes amis à l’intérieur », réagit une quadragénaire, mère célibataire.

Comparée aux précédents évènements, la fête de Noël s’est déroulée dans le calme dans la capitale du Nord où aucun incident d’ordre public majeur n’a été signalé dans les quartiers.