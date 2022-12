ANNIVERSAIRE – Ravinala Airports déploie ses ambitions

Un an après son acceptation comme concessionnaire des aéroports d’Ivato et de Nosy Be, Ravinala Airports présente son programme d’incentives ou motivations. Des perspectives plus qu’intéressantes.

Un plan conforme à ses attributions. Ravinala Airports, la société en charge de l’exploitation des aéroports d’Ivato et de Nosy Be, vient d’orienter son programme d’incentives pour les nouvelles routes aériennes. Une occasion aussi pour cette entreprise de réitérer sa volonté d’allant toujours de l’avant pour développer la connectivité de ses aéroports et de contribuer davantage au développement du pays. « Il était important de rendre la destination attractive surtout dans une période post Covid-19 et au vu de la concurrence de toutes les destinations dans le monde », a indiqué Ravilana Airports avant de souligner qu’en résumé, le programme est basé sur l’application d’une remise allant jusqu’à 20 euros par passager au départ (suivant la zone géographique) pour toutes les compagnies qui commencent une nouvelle route régionale ou internationale à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2023.

Une offre plus qu’alléchante

Une proposition toutefois soumise à quelques conditions. À savoir le lancement d’une une nouvelle route non servie depuis le 1er janvier 2018, l’opération d’un minimum de 60 vols par période de 12 mois et l’offre d’une capacité par vol de 90 sièges au minimum. Les prétendants ne doivent pas non plus avoir de factures en souffrance de plus de 3 mois.

Il a été aussi dévoilé que les bonus liés à la promotion de la destination Madagascar, ainsi qu’à l’utilisation d’avions nouvelle génération sont également appliqués et cumulables à hauteur de 15% des montants seuils chacun, afin de soutenir le marketing de la route ainsi que de marquer nos engagements dans la protection de l’environnement. « Le mécanisme est équitable, accessible mais également transparent et toutes les compagnies aériennes qui souhaitent servir une nouvelle destination au départ d’Antananarivo et de Nosy Be seront les bienvenues au programme », a également expliqué Ravinala Airports dans sa démarche, qui compte signer bientôt des contrats avec de nouvelles compagnies aériennes.