Pr Zely Randriamanantany – « La vaccination est une urgence »

Course contre la montre. « La vaccination est une urgence. Il faut faire très vite. Nous sommes en train de vacciner le maximum de personnes », a déclaré le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Randriamanantany, vendredi dernier, dans le cadre de la réception de matériel de lutte contre la pandémie de Covid19, à l’ambassade de Chine.

Le taux de couverture vaccinal reste encore faible, malgré une augmentation du nombre de personnes vaccinées. À la fin du mois d’octobre, soit cinq mois après l’ouverture de la campagne de vaccination anti-Covid à Madagascar, près de trois cent mille personnes ont reçu leurs doses. Le 24 décembre, neuf cent cinquante mille personnes sont vaccinées. Il faudra encore vacciner cinquante mille personnes, cette semaine, pour atteindre l’objectif de distribuer un million de doses, à la fin de l’année.

Le gouvernement doit redoubler d’effort, face à cette nouvelle propagation de l’épidémie. Toutes les personnes de plus de 18 ans, soit quatorze millions de personnes, doivent recevoir les doses complètes du vaccin pour réduire les victimes de la maladie à coronavirus. Les professionnels de santé insistent sur l’atout des vaccinés par rapport aux non vaccinés. « La plupart de nos patients en réanimation et qui développent la forme grave de la maladie, sont des non-vaccinés. Même s’il y a des vaccinés qui développent la forme grave de la maladie, ils s’en sortent vite. Car il est plus facile de gérer la maladie chez les immunisés. », affirment des réanimateurs.

Grâce aux dix-huit motos offertes par le gouvernement chinois, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le ministère de la Santé publique va pouvoir accélérer la campagne de vaccination.