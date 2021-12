Naissance – Des accouchements compliqués au réveillon de Noël

Minuit et cinq minutes au premier étage du centre hospitalier universitaire Gynécologie-obstétrique de Befelatànana, le 25 décembre. Le cri d’un nouveau-né vient casser le calme qui y règne depuis une vingtaine de minutes. Le premier bébé de Noël 2021 pointe le bout de son nez. Une sagefemme le sort, en courant, du bloc opératoire pour l’emmener dans le bloc d’accouchement, là où il bénéficiera de premiers soins. Il s’agit d’une petite fille de 3,500 kilos, bien portante.

Elle s’appelle Anjaratiana Noëllah Randrianjafy. Des prénoms que les parents ont choisis à sa naissance. « Nous avons prévu de l’appeler Maria Nathalie, car nous n’avons pas pensé que j’allais accoucher pendant le jour de Noël. », témoigne la mère de famille, heureuse d’avoir son bébé entre ses bras, à la fête de Nativité. Mirana Nathalie Andriamihanta a accouché dans le bloc opératoire. « Il y a eu un risque de rupture utérine.», lance Zoarimanana Randriambao, sage-femme, pour expliquer les raisons de cette césarienne.

Le réveillon de Noël a été lourd dans ce service. « Les accouchements n’ont pas été nombreux, mais tous ont été difficiles. Des bébés prématurés, un bébé avec un cordon autour du cou, un accouchement avec un risque de rupture utérine.», rajoute Zoarimanana Randriambao. Le plus petit bébé du réveillon de Noël, né à 23 heures 40, a pesé 1,250 kilo. Cette petite fille, Elie Winti Kaynah Rasamiavizara, est née à vingt-sept semaines, si l’accouchement se déroule, en temps normal, à trente huit semaines ou à quarante semaines. « Sa mère a, peut-être, été fatiguée vu qu’elle travaille.», indique le père du nouveau né. Elie Winti Kaynah est sous surveillance dans le service de néonatalogie de l’hôpital. Tout finit bien dans cet hôpital, pendant le réveillon de Noël. Les mères et les nouveaux nés sont sains et saufs, malgré les difficultés.