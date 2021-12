Entrepreneuriat rural – Des jeunes réussissent grâce à Formaprod

Le programme de Formation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole intéresse des jeunes. Ils sont attirés par les activités agricoles.

DEPUIS 2013, le programme de For­mation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole (Formaprod) forme des jeunes de 14 à 29 ans. Ces jeunes n’ont ni revenu fixe ni qualification, avec ou sans niveau d’instruction. Des jeunes de quatorze régions ont jusqu’ici souhaité devenir des exploitants agricoles, entrepreneurs ruraux ou techniciens agricoles.

« Le programme visera cent mille jeunes d’ici 2023. Il s’agit d’un programme d’insertion professionnelle des jeunes. Le processus passe par des séances d’information et de sensibilisation. Puis un bilan de compétence est effectué et enfin, ils sont orientés vers les formations qu’ils doivent suivre. Ce sont des formations techniques et des formations complémentaires », explique Herizo Andriamifidy, chargé de la communication et de la gestion des savoirs du programme.

Des formations en gestion d’exploitation ainsi que sur les techniques d’entrepreneuriat et le montage de projet professionnel leur sont données. En outre, des kits de démarrage d’un minimum de 500 000 ariary accompagnent certains projets. Leur intérêt se porte surtout sur l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat. Ils sont accompagnés techniquement dans leur installation.

Formaprod appuie également des centres de formation ou des constructions ou réhabilitation des infrastructures censées contribuer à l’augmentation de la production agricole ou à la commercialisation de la production.

Modèles

Un concours des meilleures activités agricoles a été organisé cette année et s’adresse à des jeunes des régions cibles du programme, à savoir Sofia, Analanjirofo, Atsinanana, Itasy, Analamanga, Amoron’i Mania, Haute-Matsiatra, Menabe, Melaky, Vatovavy, Fitovinany, Ihorombe, Anosy, Androy. Dix lauréats ont été sélectionnés et des lots leur ont été remis au Palais des sports de Mahamasina.

William Rajaofety, 27 ans, venant d’Analalava de la région Sofia, par exemple, s’est démarqué dans les innovations qu’il a apportées dans son élevage de poulets de race locale. Ses produits sont appréciés et s’écoulent dans de nombreuses communes de la région. Christine Rafara­bakoly, 21 ans, originaire d’Arivonimamo, captive par sa culture de tomates biologiques. Solo Ferdinand Andrianjatovo de Vatomandry a été sélectionné pour son activité de culture maraichère biologique. Des projets relatifs à la pisciculture, l’élevage porcin, caprin ou de carpes, la culture de vanille sont considérés comme réussis par le jury du concours.

Les dix jeunes hommes et femmes, lauréats du concours, qui ont bénéficié des formations organisées par Formaprod, n’ont pas reçu des kits de démarrage. Mais leurs activités sont opérationnelles depuis deux cycles de production. Leurs lots sont composés de matériel de production d’une valeur de deux millions ariary. Ce concours de meilleurs projets professionnels vise la promotion de l’entrepreneuriat rural. Cette première édition a été co-organisée par le ministère de l’Agriculture et de l’élevage et celui de la Jeunesse et des sports.