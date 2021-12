Betioky-Sud – Un car se renverse et fait des victimes

Trois morts dans l’accident d’un car-brousse qui relie Toliara à Itampolo, dans le district d’Ampanihy. Dans la nuit du 23 décembre, le véhicule qui transportait une soixantaine de passagers et des marchandises à destination d’Itampolo, s’est renversé sur son flanc droit, à quelques kilomètres avant le pont de Tongobory, à Betioky.

On rapporte que l’aide chauffeur et deux enfants de 10 et 12 ans sont morts sur le coup. Des dizaines de blessés ont été enregistrés et évacués vers le centre de santé de base de niveau 2 de Tongobory aux aurores. Les premières explications reçues parlent d’une surcharge couplée au mauvais état de cette portion de la RN10 qui aurait fait chavirer le car. La direction régionale des Transports d’Atsimo Andrefana est descendue sur place pour plus de précisions lesquelles ne seront connues que ce jour.