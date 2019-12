Musique – Dama et Bekoto retrouvent la scène

Bekoto et Silo de leur côté, Dama et Erick Manana de l’autre. Ils sont toujours animés par le même désir de communier avec le public à travers leur musique.

Comme pour conclure une année qui fut aussi triste que néfaste pour eux, les deux compères que sont Dama et Bekoto reprennent petit-à-petit le chemin de la scène. Non, il ne s’agit pas là d’un retour du groupe Mahaleo, mais de retrouvailles progressives avec la scène de ces deux illustres artistes chacun de leur côté après la disparition de Fafah et Dadah vers la fin de cette année. Ce n’est sans doute pas facile pour eux, mais fidèle à cet esprit fraternel qui anime ce groupe mythique qu’est Mahaleo depuis près d’un demi-siècle maintenant, aussi bien Dama que Bekoto le font pour honorer la mémoire leurs frères disparus.

De quoi amplement ravir les inconditionnels de ces deux monstres sacrés de la musique malgache, qui enchainent alors les concerts portés par leur charisme éternel. Dama en particulier, a déjà pris une certaine avance en retrouvant son fidèle camarade Erick Manana pour poursuivre leur tournée internationale en duo. Ils seront ce week-end dans la région parisienne pour émerveiller la diaspora de leur voix et ce après avoir conquis Washington aux États-Unis la semaine passée. De son côté, Bekoto n’est pas en reste en rejoignant aussi un ami de longue date en la personne de Silo, de Toamasina à la capitale ils enflammeront également les scènes ce week-end.

Deux duos chaleureux

Dans les deux cas, retrouver Dama et Bekoto au-devant de la scène ravive toujours autant la passion des fans de Mahaleo et ce au-delà de la complicité qu’ils partagent avec Erick Manana et Silo. Fidèles à eux-mêmes, ils continuent alors à partager leur amour de la musique et à émouvoir le public, en attendant de se remettre pleinement des coups durs successifs auxquels ils ont fait face récemment. Chacun à leur manière, ils surprennent toujours autant les mélomanes de tous âges et de tous horizons qui se joignent à eux. Si Dama et Erick Manana parcourent le monde en jouant de ce folk jovial qui illustre brillamment les splendeurs de la Grande île, Bekoto et Silo, quant à eux, se plaisent surtout à communier avec les fans nationaux. Ces derniers qui sont ainsi à la Gare des Manguiers à Toamasina ce soir à partir de 20h, accompagnés de la charmante Dina Mialinelina. Demain après-midi, à 16h, le duo Bekoto et Silo sera au Trass Tsiadana pour un rendez-vous inédit à découvrir de leur part. . Longue vie à Mahaleo !