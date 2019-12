Manifestation interdite – L’opposition persiste et signe

Le TIM maintient la manifestation de ce samedi. Les militants de Magro Behoririka attendent la consigne sur le déroulement du rassemblement, promise par les leaders de l’opposition.

Manifes­tation à haut risque. Sécurité à craindre. Week-end très mouvementé. C’est en ces termes que certains quotidiens locaux qualifient la grande marche concoctée par les leaders de l’opposition, samedi.

Comme l’a annoncé le candidat du Tiako i Mada­gasikara, Rina Randriama­sinoro, soutenu par les députés élus sous la bannière du parti ainsi que les dirigeants de la coalition « Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia » (RMDM) le week-end dernier au Magro Behoririka, le prochain meeting se déroulera à l’extérieur de cette place fermée. Le lieu ne serait plus un se­cret pour les observateurs même si la consigne n’a pas été dévoilée le même jour.

Le rendez-vous est pris devant le stade de Maha­masina avant de rejoindre le Tribunal administratif à Anosy.

Le rassemblement de ce samedi sera dédié à la déposition des suppléments de preuves collectées par le TIM après l’appel lancé par son président national Marc Ravalomanana à propos des fraudes observées pendant le scrutin du 27 novembre. « C’est un rajout aux preuves déjà déposées par l’avocat du candidat Rina Randriamasinoro auprès du Tribunal administratif », explique le pasteur Edouard Tsarahame du RMDM, joint au téléphone.

Faire pression

À propos du renfort des autres militants, ce leader du RMDM a confirmé que des représentants d’Ambohi­trimanjaka seraient présents à la grande marche. « Qu’est-ce qui les empêche de venir alors que l’objectif commun est de chercher la vérité ? », a-t-il indiqué.

Malgré la position de la préfecture de Police qui s’est opposée au rassemblement du TIM, le pasteur Edouard Tsarahame d’insister que « c’est l’autorisation qui n’a pas été accordée mais le dépôt des preuves au Tribunal administratif aura toujours lieu ».

Visiblement, l’opposition cherche à mettre la pression sur le Tribunal admi­nis­tratif à propos de sa contestation sur les résultats des communales. Le mouvement s’intensifie et l’atmosphère devient de plus en plus tendue.

Après le rejet de la demande d’autorisation déposée à la préfecture d’Anta­nanarivo, mardi, le parti Tiako i Madagasikara (TIM) ne compte pas faire machine arrière sur la grande manifestation qu’il entend organiser, samedi. Joint au téléphone, Olga Ramalason, la secrétaire générale du TIM a expliqué que « le rassemblement sera observé dans le calme sans aucune intention de perturber la sécurité publique ».

D’après les indiscrétions, les éléments des forces de l’ordre sont à pied d’œuvre pour renforcer la sécurité. Une réunion est prévue se tenir ce jour entre la préfecture de la Police et l’Organe mixte de conception (OMC) dont le renforcement des dispositifs de sécurité durant la fin d’année sera au menu, indique une source. La décision de rejet d’octroi d’autorisation au TIM émise par la préfecture est fondée sur deux raisons.

Les intérêts communs de la population devraient être respectés en faveur de la trêve politique, et les lieux publics, notamment devant le stade de Mahamasina qui est occupé par les marchands.

Pour l’instant, aucune décision sur l’annulation du mouvement n’a été communiquée du côté de l’opposition. La manifestation figure sur son agenda. « Puisque c’est le tribunal administratif qui est seul compétent à recevoir les requêtes et trancher sur les contentieux électoraux », a conclu Olga Ramalason.