Mahajanga – La protection des journalistes discutée

Une grande première pour les membres de l’Ordre des Journalistes de Madagascar à Mahajanga. Le rapporteur du Comité national indépendant des droits de l’homme, Seta Andriamarohasina, a dispensé une formation sur la liberté d’expression et la protection des journalistes aux professionnels locaux, dans la salle de réunion Mahedo à Mahajanga-be, lundi matin. Ce, face à la menace qui plane souvent sur les professionnels du métier. L’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme sur la liberté d’expression, a illustré la formation.

Le thème a été tiré d’expériences vécues par les journalistes, il y a quelques années. Ils sont souvent mis à l’écart dans le traitement des informations ou des actualités « chaudes », sinon la primeur est donnée aux médias de la capitale et non aux résidents. « Nous sommes souvent occultés et refoulés par les sources d’information », déplore une journaliste de la station radiophonique RVS.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 10 de la Constitution sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression ainsi que le Pacte relatif aux droits économique, social et culturel ont été également expliqués aux médias locaux. « Les journalistes constituent une interface entre le peuple et le pouvoir. Ils jouent un rôle d’interaction dans la communication et ne se limitent plus à l’information », rappelle le rapporteur.

Le Charte de Munich du 24 novembre 1971 rappelle également les cinq droits et les dix obligations ou devoirs des journalistes dont le respect de la vérité et la liberté

d’information.