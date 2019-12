Intempéries – Noël sous l’eau à Antalaha

Le Nord de l’île se trouve sous l’eau. Cet événement risque de perdurer jusqu’à demain, de fortes pluies seront encore au rendez-vous.

Deux personnes sont portées disparues, suite aux fortes pluies qui s’abattent le Nord-Est, depuis la nuit du 24 décembre. Elles auraient été emportées par l’eau. Ce drame est survenu dans le district d’Antalaha et celui de Maroantsetra, selon le bref bilan du Bureau national de la Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Le BNGRC rapporte « un léger dégât » de ces intempéries. À part ces deux victimes, personne n’a été déplacée dans un site d’hébergement.

« Personne ne s’est déclarée en état de sinistre », rapporte la Gendarmerie. Alors que plusieurs habitations se trouvent sous l’eau à Antalaha et à Maroantsetra, mais aussi à Mananara-Nord, depuis mardi. Dans le chef-lieu du district d’Antalaha, par exemple, le niveau de l’eau atteint la hauteur du genou d’un adulte.

Les inondations ont aussi frappé Ambohitralanana et Ampahana, deux communes du district d’Antalaha classées parmi les plus touchées par ces intempéries. Les villageois, dont des éléments des forces de l’ordre, ont été obligés de quitter leurs maisons. Selon d’autres témoignages, il leur était impossible de dormir chez eux pendant le réveillon de Noël, à cause de la montée des eaux. Dans ce même district, le pont à Ambinanin’Ankoalabe n’a pas résisté. À Maroantsetra, le réseau électrique et téléphonique est hors service.

Catastrophe naturelle

Des sources locales font appel à de fortes mobilisations pour venir en aide au Nord-Est. «Un état de catastrophe naturelle serait approprié pour déclencher la mise en place d’une logistique internationale ». Mais le BNGRC fait état d’inondations modérées. « On peut décrire ce phénomène de stagnation d’eau. Il ne s’agit pas d’inondation. C’est un problème d’urbanisme et de canaux d’évacuation qui est à l’origine. Plusieurs constructions sont érigées sur ces canaux», informe une source auprès de cette institution. A Ambohitralanana et à Ampahana, deux communes traversées par un cours d’eau et où on trouve une embouchure, les pluies abondantes sont la source de ces inondations.

Le danger n’est pas écarté au Nord de l’île. Les habitants des régions de Diana, d’Analanjirofo et de Sava sont tenus d’appliquer les mesures appropriées à une vigilance rouge, où des précipitations d’une quantité de 120 mm sont attendues en 24 heures. Bealalana, Analalava et Antsohihy sont placées en vigilance jaune. Ces pluies diluviennes vont perdurer jusqu’à demain, à 3 heures locales, selon un bulletin de vigilance forte pluie, communiqué par la direction générale de la Météorologie. Hier matin, le niveau de l’eau a commencé à diminuer, il a cessé de pleuvoir. Mais cela n’a pas pris de temps pour augmenter, les fortes précipitations ont réapparu en fin de l’après-midi.