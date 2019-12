Football – UFFOI U20F : Andry Rajoelina prime les Barea

L’équipe nationale féminine des moins de 20 ans vient de réaliser un exploit. Les Barea U20 filles viennent de remporter, pour la première fois, un titre international.

Les Barea U20 filles suivent les traces de leurs ainés. L’équipe natio­nale féminine des moins de 20 ans, sacrée cham­pionne de l’océan Indien, est de retour au pays le lundi 23 décembre.

Après avoir été primées par le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto Raharoarilala ce lundi à leur arrivée à l’aéroport ce lundi, elles étaient reçues hier par le président de la République au palais d’Etat à Ambohi­tsorohitra. Le président de la République Andry Rajoe­lina a félicité les joueuses de cet exploit et a remis des primes d’un million d’ariary par joueuse ainsi que pour les membres du staff technique qui avaient encadré les filles au tournoi de l’Union des fédérations de football de l’océan indien (UFFOI) à Maurice.

En plus des primes de 200 000 ariary par joueuse offert par le ministère à l’arrivée de la délégation à Ivato, le président de la République, Andry Nirina Rajoaelina a offert hier un million d’aria­ry de plus à chaque joueuse ainsi qu’aux membres du staff technique. La délégation qui a défendu les couleurs nationales à Maurice a été composée, en tout, de vingt joueuses et cinq membres du staff technique.

Promesse du Président

« Après l’exploit des Barea à la CAN (Coupe d’Afrique de nations), les filles de moins de 20 ans ont brillé à Maurice en remportant le trophée de la coupe de l’océan Indien. Je tiens à féliciter les Barea filles U20… Ce n’est que le commencement, je souhaite que les Barea aillent plus loin. Et nous promettons toujours, de notre côté, de soutenir les équipes nationales. Et nous souhaitons aussi que les Barea atteindront le plus haut niveau en passant par les compétitions régionales, continentales et pourquoi pas celles mondiales », souligne le prési­dent de la République. « Nous promettons toujours de soutenir le sport malgache en particulier les Barea », poursuit-il. De son côté, le président de la Fédération malgache de football, Raoul Arizaka Rabekoto et son équipe, promettent de faire mieux et donner leur maximum.

Le locataire d’Ambohi­tsorohitra a aussi promis de mettre en place bientôt un musée des sports malgaches où seront exhibés les trophées ravis par les équipes nationales, toutes catégories confondues.