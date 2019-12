Des piétons souffre-douleur à Antananarivo

Aujourd’hui, les Notes vont déroger à leur vocation et faire un bond dans le temps, pour atterrir à (presque) la moitié du XXIe siècle. Ce siècle d’incivisme- du moins à Antananarivo- qui perturbe la vie quotidienne des piétons.

Les autorités et autres responsables de la circulation urbaine ne cessent de répéter comme une rengaine, cette formule : « La chaussée aux véhicules, le trottoir aux piétons, le marché aux marchands. » C’est même devenu un leitmotiv, mais dont l’application s’avère (apparemment) difficile à réaliser.

Toutefois, les Notes ne vont pas cibler les marchands qui ne sont pas les seuls à squatter les trottoirs. Bien avant eux, de nombreuses automobiles ont décidé de considérer ces endroits comme leurs garages personnels. On peut, à la rigueur, comprendre que des propriétaires de véhicules, dont les habitations se situent au second, au troisième sinon Xe plan, les laissent la nuit sur les voies les plus proches.

Pourtant, même dans la journée, on en remarque dans presque tous les quartiers de la ville des Mille. À croire que l’interdiction de stationner pour n’importe quelle durée, est dorénavant bannie du Code de la route.

Véhicules ou marchands sur les trottoirs font maintenant partie du paysage tananarivien et, à la longue, on finit par s’y habituer. Même si cela peut provoquer quelque incident, voire quelque accident, quand le piéton est obligé de descendre sur la chaussée. Parce qu’il n’arrive plus à se glisser entre les voitures qui y sont garées, ou entre les étals des commerçants qui ne modèrent ni leurs insultes ni leurs injures, quand il vient involontairement à déranger l’agencement de leurs marchandises.

Enfin, et ce qui est récent, c’est le comportement de certains motocyclistes et scootéristes qui se croient en terrain conquis. Contrairement aux véhicules en stationnement et aux marchands qui investissent les trottoirs, ils sont vraiment dangereux.

Tout le monde à Antananarivo, surtout les piétons qui en sont les premières victimes, constate que certains pilotes de deux-roues montent tout simplement sur les trottoirs quand ils n’arrivent plus à se faufiler, voire à slalomer entre les véhicules pris dans un « embouteillage monstre » comme disent les journalistes.

D’ailleurs, certains motocyclistes et scootéristes semblent toujours en train d’accomplir une mission très urgente. Et dangereuse. De ce fait, pour eux, le Code de la route leur accorde le droit de circuler sur cette partie de la rue réservée aux piétons. Et ils ajoutent à leur incivisme, leur manque d’égard vis-à-vis de ces derniers qui, bien des fois, sont obligés «sauter» sur la chaussée pour éviter ces bolides qui ronflent dans leur dos, à défaut de klaxonner.

Il est étonnant, en plein centre-ville, par exemple sur la descente du tunnel d’Ambanidia vers Analakely, que les agents de la circulation ne les remarquent pas. Pourtant, il s’agit d’une véritable entorse au règlement, qui mérite un petit détour à la fourrière.

Pris par cette nécessité de circuler vite, sans s’arrêter quand il le faut, la majorité des pilotes de motos et de scooters- mais aussi certains cyclistes qui ne manquent pas de les imiter- semblent inconscients du danger qu’ils courent et qu’ils font courir aux autres usagers, ou croient avoir plusieurs vies. Les Notes l’ont remarqué : par exemple, à certains ronds-points où, pourtant des agents s’efforcent d’organiser la circulation, ils s’impatientent et démarrent sur les chapeaux de roue alors que leur tour de circuler n’est pas encore venu.

Heureusement, que les automobilistes commencent à les connaître et préfèrent démarrer lentement pour éviter une hécatombe. Mais les piétons qui traversent, se retrouvent parfois pris dans un piège au beau milieu de la chaussée.

Pitié pour les pauvres piétons qui, si les Notes poursuivent la liste de « leur douleur », doivent aussi subir les méfaits des voleurs à la tire qui, au fil des années, ne sont plus repérables par leur aspect extérieur ou par leur âge. Et surtout, ils deviennent de plus en plus agressifs, de plus en plus violents, et souvent travaillent en bande.