Basketball – Championnats de Madagascar : Fianarantsoa abrite la première phase N1A

Au moins un championnat tous les mois. Les sommets nationaux seront, comme à l’accoutumée, décentralisés dans les régions outre ceux dans la capitale pour la fédération malgache de basketball.

Sept grandes villes du pays abriteront les huit championnats nationaux de catégories U14 aux vétérans pour la saison 2020. Le programme d’activités pour la prochaine saison a été validé et publié après l’assemblée générale ordinaire de la fédération du 14 décembre à Antsirabe.

Après Antsiranana, la Fédération malgache de basketball a confié à la ligue régionale de la Haute Matsiatra l’organisation de la première phase des cham­pionnats de Madagascar N1A hommes et dames. Cette phase aller de la catégorie phare des sommets nationaux s’étalera du 22 au 31 mai au gymnase couvert d’Ambatomena à Fianarantsoa.

Le titre de la précédente édition a été ravi par la gendarmerie nationale basketball club (GNBC) chez les hommes en battant en finale Cospn, champion de la version 2018. Chez les dames, Soma Beach basketball club (SBBC) Boeny avait détrôné, de son côte, MB2ALL Analamanga. La deuxième phase ou les matches retours auront, comme d’habitude, dans la capitale, au palais des sports à Mahamasina du 12 au 20 septembre.

Redynamisation

Dans le but de redynamiser les ligues et aussi dans le cadre de la vulgarisation de la discipline, l’équipe de la fédération essaie de confier l’organisation des championnats de Madagascar à des ligues régionales qui n’ont pas l’habitude de les abriter. Ainsi, l’équipe du président Jean Michel Ramaroson confiera à deux villes, à savoir Antsirabe et Ambatondrazaka, l’organisation des cham­pionnats nationaux des jeunes.

En 2020, Antsirabe sera ainsi la ville hôte du cham­pionnat national U18 garçons et filles du 26 septembre au 4 octobre tandis que le sommet national des U16 se tiendra à Ambatondrazaka du 29 août au 6 septembre. Mais comme événement inaugural, le championnat de Madagascar N1B hommes ouvrira la saison à la fin avril.

Ce sommet se tiendra du 25 avril au 3 mai à l’extrême nord de l’île, à Antsiranana dans la ligue de Diana. L’unique compétition internationale qui figure dans le calendrier de la fédération pour la saison 2020, sera l’Afrobasket U18G.

Madagascar a postulé sa candidature pour l’organisation de cette joute continentale. Ce serait la sixième sur le sol malgache au cas où la Fiba Afrique la confierait à la Grande île.