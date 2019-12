Antsiranana – Noël célébré dans le calme

La célébration de la fête de la Nativité a été simple, dans la capitale du Nord. C’est le reflet des préparatifs timides faute de moyens disponibles.

Politique d’austérité oblige, plusieurs Antsiranais n’ont pas répondu au rendez-vous de la célébration de Noël, cette année, faute de moyens financiers. Cependant, une frange de la population a relégué au second plan la cherté de la vie, les inondations, le mal-vivre, le temps d’une journée de fastes, quitte à solder les comptes plus tard. De nombreux bars de la ville ont concocté une soirée spéciale pour le réveillon du 24 décembre, pris d’assaut par des noctambules en mal de festivité.

Quoi qu’il en soit, le réveillon était plutôt calme. Il a fallu aussi compter sur la menace du mauvais temps. En effet de grosses averses ont arrosé la ville d’Antsiranana dans l’après-midi, et ont failli gâcher la soirée. Toutefois, les trombes d’eau n’ont pas empêché les gens à se donner rendez-vous dans les salles de karaoké et discothèques pendant la nuit.

Le 25 décembre, les chrétiens ont rempli sans souci les différents édifices cultuels du Nord pour célébrer la naissance d’Emmanuel, même si soleil était capricieux. Après le grand déjeuner en famille ou entre amis, des festivités se sont déroulées normalement dans la ville sans tensions notables ni incidents graves, même si des problèmes mineurs sont, comme chaque année, à déplorer. Tels les accidents de circulation sans gravité, les petites bagarres dans les bars…

Dans l’après-midi, comme il est de tradition pour les Antsiranais, la Place Foch devant l’hôtel de ville a, encore une fois, réuni un millier de personnes dans une ambiance joyeuse et pacifique. Le nombre de Pères Noël a augmenté et les photographes ambulants ont pu faire de bonnes affaires. Pour la première fois, la Place de l’Indépendance ou Place Ritz était moins bondée.

Les enfants en fête

Pas loin de cette place historique, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Jocelyne Rahelihanta, et son équipe n’ont pas oublié les enfants de la ville d’Antsiranana. Ils ont organisé un évènement artistique animé par la fameuse artiste du Nord, Morena autrement appelée Mama saôsy, afin de les divertir sur l’espace de la société Madauto. Danses, chants, récitations, spectacle, tels ont été les ingrédients de cet évènement enfantin. Et la « dame de fer » s’est bien amusée avec eux. Des friandises et des cadeaux leur ont été offerts à cette occasion.

Par ailleurs, le bilan provisoire obtenu auprès du Centre hospitalier universitaire de la Place Kabary, a établi que seules deux personnes y ont été admises dans la nuit du 24 décembre à cause respective­ments d’une dyspnée et d’une altération de l’état général. Le 25 décembre, cinq consultations ont été enregistrées, l’une des patients a été hospitalisée à la suite d’une diarrhée, l’état des quatre autres n’a pas nécessité leur admission au CHU. « Cette fois, aucun cas de coma éthylique ou d’intoxication alimentaire n’a été signalé », affirme le Pr Domoina Randriam­bololona, directeur de l’établissement.

Au CHU de Tanambao, une petite fille est née dans la nuit du 24 décembre. Elle est en bonne santé.

Concernant la sécurité urbaine, les bandits ont semblé observer une trêve. Aucun incident grave n’a été signalé à l’exception de bagarres entre gens de même quartier ou dans les bars.