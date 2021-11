Levée de fonds – Un défilé de mode au profit des jeunes femmes et filles défavorisées

Un défilé sera organisé le 3 décembre au Carlton pour récolter des fonds afin de financer l’action sociale du club AGORA dont des femmes et des filles en milieu précaire vont être bénéficiaires. Le défilé se fera sous le thème: « Viens je t’emmène chez moi ». « Les fonds que nous allons récolter vont financer les actions que nous allons entreprendre auprès des associations de femmes âgées au niveau d’Ankorondrano Andrefana. Dans un mandat présidentiel nous prévoyons des actions sociales à faire auprès des bénéficiaires qui sont des personnes âgées et ce lors de la fête nationale, la nouvelle année et pour la fête des mères. Pour cette fois, une action sociale à l’international sera opérée entre 2021 et 2023. Il s’agit d’une distribution de garnitures périodiques à des femmes et des filles des milieux défavorisés », déclare Anne Rakoton­drasanjy, secrétaire de l’AGORA.

Deux stylistes participeront à ce défilé. « Notre collaboration ne date pas d’hier. Participer à cette collecte de fonds me tient particulièrement à cœur. Une partie de notre chiffre d’affaire servira à financer les actions sociales », indique Tantely Rakotoarivelo, styliste et créateur de mode. La maison Tantely R présentera l’ensemble de sa collection durant ce défilé. Cette nouvelle collection sera particulière. « J’entame la cinquième année dans le monde de la mode. Mon style tient sa particularité par le fait d’être simple mais qui attire en un seul regard », souligne-t-il.