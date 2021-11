Hallucinant

Six cents kilos de cocaïne saisis. Cela laisse juste rêveur. C’est une des plus grandes prises au monde et certainement un record à Madagascar et peut-être dans l’océan indien voire l’Afrique australe. C’est donc extrêmement important pour être passé inaperçu. La presse régionale s’est en tout cas inquiétée de cette situation alors que pour la presse locale il semble que le trafic de ce genre est monnaie courante. Pour les médias régionaux, il est clair que Madagascar est désormais la plaque tournante du trafic de cocaïne. Tout semble partir d’ici avant de dispatcher la marchandise à Maurice, La Réunion ou en Afrique. Madagascar est donc le grossiste importateur de cocaïne et tout le monde vient s’approvisionner ici. Plusieurs Malgaches se sont faits attraper à Maurice pour trafic de drogue où ce crime est sévèrement réprimé. C’est justement le manque de rigueur, l’importance de la corruption et la faiblesse des peines qui favorisent le trafic. Pourtant, la police a procédé à plusieurs arrestations de trafiquants et au démantèlement de plusieurs réseaux de trafiquants. Parmi les inculpés pris en flagrant délit avec leur matériel, figurent beaucoup d’étrangers. Leur arrestation est la plupart du temps hyper médiatisée par contre on entend peu ou pas du tout de condamnation. Les procès de trafiquants de drogue sont même rares. S’il y en a, ce sont les petits vendeurs ambulants de cola et de pistaches qui écopent de quelques mois de prison mais les narcotrafiquants ont de quoi payer leur liberté d’une façon ou d’une autre. On se demande d’ailleurs s’ils constituent de sacrés clients de l’industrie de la corruption érigée également en réseaux mafieux.

Ailleurs pourtant, à Maurice et en indonésie, le trafic de drogue est passible de la prison à perpétuité au minimum. C’est le tarif minimum. Mais il y a toujours des candidats à un long séjour en prison.

Madagascar a donc intérêt à revoir sérieusement la législation sur le trafic de drogue qui date de l’époque où les drogues qu’on connaissait se limitaient au khan, au chanvre indien, au cannabis et au jamala. Maintenant il existe toute une panoplie . il est du coronavirus comme il est de la drogue, il s’en crée des variants toutes les semaines. il paraît que le dernier né est toujours le plus fort. Les vaccins sont vite dépassés.