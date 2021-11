Entrepreneuriat – Des jeunes lancent leur propre entreprise

À tout juste 22 ans, Tendrinjanahary Livatiana Ralisimiandrisoa a créé son entreprise. Ce jeune se lance dans la fabrication de savon. Il a commencé, il y a un an, avec un budget de 500 000 ariary. Depuis, il a produit plusieurs types de savons : des savons à base d’avocats et d’oignons pour les soins capillaires, des savons à base de «dingadingana», de carottes, pour les soins du visage et du corps, qu’il a exposé fièrement, durant l’événement You thconnek t, à l’hôtel Novotel à Ivandry, hier. Son dernier produit: le « gasigasy », un savon pour les soins du corps. « Ma cible avec ce dernier savon sera les touristes. », lance-t-il avec assurance. L’idée lui est venue de ses propres expériences. « Je lave moi-même mon linge. Je n’étais pas satisfait du savon que j’utilisais. Même chose pour les savons utilisés pour le soin du corps. Je me suis dit, et si j’en fabriquais? » raconte-t-il.

Tendrinjanahary a suivi des formations en savonnerie, après ses études en création d’entreprise.

À côté de son stand, Raïssa Valentine Claudia Todisoa présente des pots de confiture de fruits de cactus rouge et des petites bouteilles d’huile de pépins de la figue de barbarie.

Terminer la mission

Elle est arrivée à Antana­narivo, jeudi, spécialement, pour exposer ses produits pendant cet évènement. Autodidacte, cette jeune entrepreneure de 27 ans, emploie, actuellement, trois personnes. Elle espère élargir ses activités. « Dans un an, je m’imagine employer une vingtaine de personnes. », désire-t-elle.

Notiavina Anjamampio­nona et Kanto Andriamiarisoa font, aussi, partie des jeunes entrepreneurs ayant exposé leurs produits, durant cet événement. Ces deux amis, une gestionnaire et un chimiste, ont combiné leur savoir-faire pour monter une entreprise de fabrication de charbon écologique. Les deux amis collectent les déchets de papiers, les poudres de charbon de bois dans les poubelles, entre autres, pour fabriquer leurs produits écologiques. « Notre objectif est de protéger l’environnement », indique Kanto Andriamiarisoa.

Cet événement, organisé par le Programme national d’entrepreneuriat, le ministère de la Jeunesse et des sports et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a réuni plusieurs jeunes entrepreneurs en provenance des quatre coins de l’ile. Ils ont exposé des produits très diversifiés : savon, charbon écologique, vêtement, sac, chapeau, confiture, huître, des gingembres transformés, de la confiture d’hibiscus ou de figue de barbarie, ainsi de suite. Ces jeunes rencontrent les mêmes difficultés : le financement de leur projet et la mise sur le marché de leurs produits. Le chef d’État Andry Rajoelina les a encouragés à ne pas lâcher prise. «Si vous n’arrivez pas à marcher, rampez! L’objectif n’est pas d’aller en mission, mais de terminer la mission», s’est-il adressé aux jeunes. La vice ministre de la Jeunesse, Juliana Tahiana Ratovoson a rappelé aux jeunes qu’ils sont la force de la Nation. « Il est temps de prendre la responsabilité! », souligne Juliana Tahiana Ratovoson.