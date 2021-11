Afrique du Sud – Un nouveau variant redouté

Une nouvelle vague pandémique liée à un nouveau variant « hypermuté » est à craindre en Afrique du Sud. Le ministre de la Santé annonce les stratégies de réponses face à cette menace.

Inquiétude. Un nouveau variant vient d’être détecté et il menace l’Afri­que Australe et le monde. Il s’agit du variant B1.529. Agressif, ce nouveau variant « hypermuté » est particulièrement plus contagieux que le variant delta. L’Afrique du Sud connaît actuellement une flambée de la maladie de coronavirus avec plus de 80% de contamination avec ce nouveau variant. Les scientifiques craignent une capacité accrue mais également que le variant contourne le système immunitaire. Une réunion d’urgence de l’OMS a eu lieu à la suite de la détection de ce nouveau variant. Selon futura-sciences.com, le nouveau variant a émergé en Afrique du Sud aux alentours du 10 novembre.

Les autorités sud-africaines s’inquiètent d’une nouvelle vague plus meurtrière. Pour le pays britannique et par précaution, il a été annoncé que les vols en provenance de six pays de l’Afrique dont l’Afrique du Sud, la Namibie, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e t Botswana, seront suspendus. Pour Madagascar qui a rouvert ses frontières et comme d’autres pays, l’entrée du virus sur le territoire ne saurait pas être ignorée. La menace plane. La décision en conseil des ministres le 17 novembre a déjà pris les devants dans la suspension des vols avec Maurice à partir du 27 novembre.

Mêmes stratégies

Le dernier vol entre Maurice et Madagascar sera celui de ce jour. Pour les vols des autres pays, aucune décision n’a été prise pour le moment.

Du côté du ministère de la Santé, il a été annoncé qu’aucun cas de coronavirus contaminé par le nouveau variant n’est enregistré sur le territoire. Selon les informations du ministère, le pays dispose d’équipements de séquençage pour détecter les nouvelles formes de coronavirus. Les résultats des prélèvements ont indiqué que le virus source des nouveaux cas n’est pas celui du variant delta. Les moyens de précaution ne changent pas, selon le ministère. « Les stratégies pour faire face à la maladie restent les mêmes pour le variant delta, ainsi que le nouveau variant en Afrique du Sud. Le contrôle au niveau des aéroports ainsi que le respect des gestes barrières seront renforcés. Le traitement de la maladie est similaire quelle que soit la forme de la Covid-19 », indique le DGMP. La stratégie de vaccination est renforcée auprès de la population.