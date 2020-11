Météo – La pluie estivale en vue la semaine prochaine

Le début de la saison pluvieuse serait pour la semaine prochaine. Les activités humaines ont provoqué le retard des pluies.

Un retard est observé dans l’arrivée des précipitations, pour la saison de pluie 2020-2021. La pluie orageuse n’est pas tombée sur une grande partie de l’île, près d’un mois après le début de la saison pluvieuse. Des techniciens en météo affirment ce retard des précipitations. « Le côté Est bénéficiera les premières précipitations de cette saison d’été. Pour les hautes terres centrales, elles ne tomberont qu’à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre », explique Anzelà Mamiarisoa Ramarosandratana, chef service des adaptations aux techniques de pointes de la direction générale de la Météorologie. « Nous envisageons des conditions favorables aux formations des précipitations, au début du mois de décembre », confirme Rivo Randrianarison, chef de service de la météorologie opérationnelle.

Les perspectives climatiques indiquent une baisse des précipitations par rapport à la normale, sur toute l’île, sauf pour le Nord, du mois de novembre jusqu’au mois de janvier. « C’est ce qui explique ce retard des précipitations », enchaine Anzelà Mamiarisoa Ramarosandra­tana. Si les prévisions saisonnières indiquent que des précipitations supérieures à la normale sont prévues pour la région de Diana ainsi que la partie nord de la région de Sofia, pour la saison allant de novembre à janvier 2021.

Phénomène mondial

Elles seront normales à légèrement inférieures à la normale dans les régions de Sava, Analanjirofo, Melaky, Menabe, le nord de la région Atsinanana et d’Atsimo Andrefana, et les parties ouest des régions de Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Amoron’ i Mania, Matsiatra Ambony, Ihorombe et Androy.

Pour le reste de l’île, les prévisions seront une précipitation normale à légèrement supérieure à la normale.

Des précipitations seront, ainsi, attendues la semaine prochaine. Les techniciens en météo précisent que ce ne seront pas forcément des pluies successives qui vont tomber. « Ce seront les premières pluies de la saison d’été », rajoute cette ingénieure de la météorologie.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce retard des précipitations, selon les analyses des techniciens en météo. Ces facteurs ne dépendent pas uniquement de Madagascar, mais d’un phénomène climatique mondial: le réchauffement climatique. L’augmentation de la température de la mer joue un rôle important dans les prévisions saisonnières. Les activités humaines, notamment, les feux de brousse et la déforestation, accentuent ce retard des précipitations.