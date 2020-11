Journée internationale des régions – Trois jours pour séduire les bailleurs

Opération séduction. C’est essentiellement l’objectif de l’événement qui a ouvert ses portes, hier, au Palais des Sports Maha­masina. Il s’agit d’un rendez-vous baptisé « journée internationale des régions ».

Durant trois jours, chacune des vingt-deux régions, par le biais du gouvernorat s’attachera à déployer tous ses atouts pour séduire, notamment, les bailleurs nationaux et internationaux. Co-organisé par le ministre des Affaires étrangères, celui de l’Intérieur et de décentralisation, ainsi que le gouvernorat d’Antananarivo, l’événement au Palais des Sports vise à être un carrefour pour faire découvrir le potentiel de développement de chaque région. «

Identifier les forces et faiblesses des économies des régions, inciter les investisseurs locaux et internationaux à investir dans les régions, promouvoir la collaboration avec les partenaires techniques et financiers et autres pourvoyeurs de fonds pour l’appui au développement des régions », sont parmi les objectifs indiqués dans les termes de référence de l’évé­nement à Mahamasina.