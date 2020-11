Enseignement supérieur – Les étudiants déplorent la vétusté des infrastructures universitaires

Les représentants des étudiants issus des régions et des blocs au niveau du campus universitaire d’Antanana­rivo demandent une amélioration des infrastructures au niveau des universités de la Grande île. « Nous exhortons les responsables à se pencher sur les problèmes d’approvisionnement en eau au niveau du campus universitaire Ankatso. Et cela concerne principalement la partie du SICU Ankatso II », souligne Manato, représentant des étudiants. Parallèle­ment à cette revendication, les représentants des étudiants demandent également la réhabilitation des infrastructures. « Les infrastructures universitaires ne correspondent plus aux normes requises en matière d’enseignement supérieur. Comme c’est le cas du CA Ambohipo qui est dans un état de délabrement avancé. À cela s’ajoute un problème d’assainissement au niveau des toilettes et des canaux d’évacuation des eaux usées, entre autres », ajoute-t-il.

Par ailleurs, la rénovation de l’installation électrique s’impose puisqu’un problème éventuel de court-circuit à ce niveau augmente le risque d’incendie au niveau du campus. Les étudiants soulignent aussi la nécessité de la reconstruction des infrastructures ravagées par un incendie dernièrement.