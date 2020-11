Consommation – Le prix du riz devient irrépressible

LE KAPOAKA du riz coûte actuellement entre 600 et 1200 ariary. 700-750 ariary pour le Makalioka et le Vary Gasy dans la capitale, à Fianarantsoa et à Toliara. Entre 1000 et 1200 ariary dans l’Androy, l’Anosy, Diana et Sava, toutes variétés confondues. 600 ariary dans les régions dites productrices de riz, telles que le Bas-Mangoky ou l’Alaotra. Avec les impacts de la Covid-19, les ménages suffoquent et beaucoup se demandent sur les actions concrètes de l’État, hormis les effets d’annonce sur la loi incontournable de l’offre et de la demande, ou encore la chasse aux opérateurs profiteurs. Les jeux politiques autour de la denrée nationale ne cessent et ne cesseront pas. Rien qu’à constater le prix yoyo du riz sur le marché, qui devient une habitude pour les consommateurs, mais ils n’ont d’autres alternatives que de remercier le ciel s’ils arrivent à obtenir ne serait-ce qu’un plat par jour. L’autosuffisance rizicole semble encore loin malgré les 1 300 000 ha de superficie rizicole dont le pays dispose. Quand et comment sortir du cercle vicieux des politiques infructueuses pour s’attribuer le nom de « grenier à riz » de l’océan Indien ?

Les localités à accès difficile subissent le prix fort. Les régions Androy et Anosy notamment qui se retrouvent enclavées avec la dégradation de la RN13, paient le prix fort. D’autres régions comme Diana ou Atsimo-Atsinanana en font également les frais. La région SAVA, réputée pour la vanille est jugée riche, mais la réalité est toute autre au niveau microéconomique. Bien des ménages vivent dans la pauvreté, car depuis trois campagnes, la vanille ne rapporte pas.

« Le kapoaka (boite de lait concentré) du riz atteint 1200 ariary alors que nous n’entamons pas encore la période réelle de soudure. À combien s’achètera-t-il au mois de janvier », s’interroge un habitant de Sambava. Selon des statistiques datant de 2016, la SAVA enregistre un déficit de 18 649t par an pour un besoin de 114kg de riz par an et par habitant. Alors qu’Andapa est indiqué être un grenier à riz pour toute la région, celle-ci se ravitaille encore ailleurs. Car ce district subit des problèmes liés à l’environnement et à l’appauvrissement des sols, la capacité du bassin versant n’étant utilisée qu’au tiers. Les cultures agricoles ont nettement diminué depuis trente ans. Dernièrement, on rapporte 12900t de paddy par an seulement d’où ce déficit de 18649t en riz blanc.

Des régions exposées aux risques

Certaines régions sont davantage productrices que d’autres. La SAVA accuse une hausse du prix du riz car le district d’Andapa n’en produit pas encore assez et les frais de transport depuis la région Sofia ou Toamasina où il peut trouver cet aliment de base, coûtent chers. L’Observatoire du Riz avance quelques régions et localités décrites comme en difficulté alimentaire dans ses analyses sur le prix du riz en une période donnée. Il cite Androy, Atsimo-Atsinanana, Amboasary, Betioky, Sakaraha, Mananjary, Vondrozo,Vohipeno. Ces difficultés sont dues à l’enclavement, aux problématiques climatiques et à l’insuffisance de production, selon les explications d’un technicien du ministère de l’Agriculture.

La sécurité alimentaire des régions est liée à l’abondance des récoltes ainsi qu’au niveau et à la stabilité du prix du riz. Une étude plus poussée publiée dans « Mondes et développement en 2007 », et décortiquant la pauvreté et la vulnérabilité alimentaire dans le Sud de Madagascar, définit mieux la corrélation entre la sécurité alimentaire et la pauvreté. « … Les systèmes de production sont fragiles. Et la difficulté du climat et l’absence de grands aménagements hydro-agricoles accentuent la vulnérabilité… Le système agropastoral est fragilisé dans un milieu aride, l’orientation des ménages vers l’autosubsistance, qui est rarement assurée, ainsi que l’enclavement sont autant de facteurs qui bloquent les revenus des ménages… »

Incapacité… de production

Insuffisance et… spéculations

Le riz local s’avère insuffisant malgré les projets d’amélioration et de développement de la filière aux quatre coins de l’ile. Au mois de septembre, AtsimoAndrefana, en particulier, a importé 10 000t de riz du Pakistan pour renflouer les offres locales. Une importation censée tenir trois mois. Du riz import qui a été envoyé dans les régions Androy, Anosy et Ihorombe. Mais en ce mois de novembre, il n’y a plus de stock. Le «Vary gasy» d’Imerintsiatosika et d’Antananarivo, le riz import stocké à Toamasina, et le « Makalioka » de l’Alaotra sont envoyés à Toliara à la rescousse. D’après les enquêtes menées auprès de quelques grossistes, le kapoaka à 750 ariary sur les étals du Bazar-be de Toliara s’explique comme suit : le prix d’achat du « Vary gasy » d’Imerintsiatosika est de 93 250 ariary le sac de 50kg, les frais de transport par sac est de 9000ariary, 1000ariary par sac pour le frais de manutention, ce qui donne un prix de revient en gros à 104 250 ariary.

Explications sur la structure du prix du riz par sac outre que le local dans l’Atsimo Andrefana :

Spéculations et régulations

Des habitants d’Ambovombe dans l’Androy racontent que le riz fait l’objet de spéculation. « La spéculation n’est pas une chose nouvelle, mais les autorités à tous les échelons n’y peuvent rien depuis des années. Tout le monde sait que le riz est stocké quelque part pour profiter ensuite d’un prix élevé quand presque tout le monde n’en a plus. Chez nous, le riz a été dissimulé depuis le mois d’août. D’où le kapoaka acheté à 1000 ariary actuellement », témoignentils. Le riz vient d’Atsimo-Andrefana ou de la capitale. L’approvisionnement par l’Anosy est aléatoire, car il est indiqué que le port d’Ehoala ne peut pas recevoir du riz en vrac, mais seulement en conteneur. Et la spéculation ne se voit pas qu’à Ambovombe. Le ministère du Commerce annonce des « régulations » en effectuant périodiquement des contrôles sur le marché. Mais cela suffit-il à pallier les spéculations ?