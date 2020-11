Antsiranana – La métamorphose de l’Hôpital Be se poursuit

Le Centre hospitalier universitaire de la Place Kabary, autrement appelé Hôpital-Be, a changé de look. Ce, grâce au financement du gouvernement japonais.

APRÈS plus d’un siècle d’existence et d’acti­vités, le Centre hospitalier universitaire (CHU ) de la Place Kabary à Antsiranana, ouvre une nouvelle page de son histoire. Ce, grâce à la concrétisation du projet de bitumage des voies à l’intérieur de l’établissement. Les travaux sont financés par le gouvernement japonais dans le cadre du programme de coopération financière intitulé « Aide sous forme de dons aux microprojets locaux contribuant à la sécurité humaine ». Le montant total du projet s’élève à 64 212 euros (262 millions d’ariary), suivant le contrat de don signé le 5 novembre 2019, destiné à l’amélioration de la qualité de service de l’hôpital d’Antsiranana.

Depuis sa création, l’établissement, vieux de cent dix neuf ans, joue un rôle indispensable en faveur de la santé de la population antsiranaise. Cependant, le délabrement des voies intérieures, depuis l’en trée jusqu’aux bâtiments situés au fond de l’enceinte, avait perturbé l’accès et le déplacement des patients à­mobilité réduite et fréquentat le service d’appareillage et de ré­-éducation, en particulier en saison des pluies e t des cyclones.

Selon la Pr Domoina Malala Aurélia Randriambololona, directeur du CHU de la Place Kabary, les usagers avaient déserté l’établissement. Car l’hôpital s’étend sur 7ha, et les services sont répartis sur une surface assez étendue. C’est pourquoi ils ont déserté l’établissement destiné à les soigner, « l’environnement n’était pas propice à la guérison tant souhaitée », précise-t-elle.

Elle espère que l’achèvement des travaux de bitumage de l’allée principale aidera beaucoup les patients en facilitant leur déplacement et participera à l’amélioration de leur prise en charge. Et surtout à la hausse du taux de fréquentations du service d’appareillage et de rééducation.

En recevant ces infrastructures remises par l’ambassadeur du Japon, Higushi Yoa sihiro, le directeur de l’Hopitaly-Be a tenu à remercier le gouverne-ment japonais qui aoctroyé ce don inestimable qui impacte directement la santé de la population antsiranaise. De son côté, le diplomate japonais a rappelé les efforts entrepris pour renforcer la coopération dans le domaine de la santé entre Madagascar et le gouvernement nippon. Il a précisé que ce projet de bitumage de l’allée n’est pas la première réalisation de la coopération entre l’ambassade et le CHU d’Antsira­nana. En 2017, le Japon a financé la construction d’un pavillon externe qui sert à dispenser de meilleurs soins et services médicaux à la population locale.